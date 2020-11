Né pour remplacer l’interface de commandes en ligne de Windows (héritée de MS/DOS) et son langage de batch, PowerShell s’impose désormais bien au-delà de Windows et Windows Server.

Le langage de script orienté objet et découlant de C# est devenu l’un des outils d’automatisation en vogue depuis que Microsoft en a fait à la fois un produit open source (sous la très permissive licence MIT) et un produit cross-plateforme (il est disponible sous Windows, Linux et macOS).

PowerShell est disponible depuis le Windows Store (pour une version Windows facile à installer) et depuis le site officiel (pour Windows, macOS et différentes distributions Linux). Le code source est accessible sur GitHub.

Par ailleurs, Microsoft a également mis à jour son nouveau « Windows Terminal » supportant les shells en ligne de commandes de Windows (CMD), de PowerShell 7.1, d’Azure mais également des environnements Linux hébergés via WSL2.