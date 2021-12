En développement open source depuis 2019, Windows Terminal va officiellement remplacer l’ancestrale interface en ligne de commandes de Windows en 2022 ! Explications.

À l’origine, tous les ordinateurs se pilotaient en saisissant des lignes de commandes au travers d’une interface intégralement textuelle. C’était avant l’arrivée de la souris et des interfaces graphiques. Et si un temps, le petit monde informatique a cru que la convivialité des interfaces comme GEM, Windows ou Finder (Mac OS Classic) finirait par supplanter les lignes de commandes, cela n’a jamais été le cas.

Pour administrer des fermes de serveurs ou lancer des compilations de codes, rien n’a jamais été aussi productif et efficace que les bonnes vieilles lignes de commandes. Que ce soit sous Linux, Windows ou macOS, si vous regardez travailler un développeur vous constaterez qu’il a toujours une console en ligne de commandes ouverte dans un coin!

Pendant des années, depuis ses toutes premières versions, Windows a conservé un accès aux commandes DOS via son terminal « CMD » (aussi connu sous le nom d’Invite de Commandes ou encore de Hôte de la Console Windows) sans jamais faire évoluer ce dernier… Jusqu’à la conférence BUILD 2019 et l’annonce de Microsoft de vouloir enfin revisiter sa console pour en faire un produit moderne, accéléré par GPU, multi-fenêtré (avec tabulations) et surtout compatible avec PowerShell, Linux et autres CLI du cloud !

Ainsi est né le projet « Windows Terminal » développé en open source sous pilotage Microsoft.

Disponible dans le Windows Store depuis mai 2020, la nouvelle interface textuelle a été intégrée en standard dans Windows 11, remplaçant même l’invite PowerShell dans le menu système ([Windows]+[X]).

Mais Microsoft veut aller encore plus loin ! L’éditeur voudrait en faire le remplaçant officiel de l’Invite de Commandes de Windows dans le courant de l’année 2022.

La version actuelle de Windows 11 permet déjà de choisir « Windows Terminal » comme interface en ligne de commandes par défaut. Mais ce n’est pas le réglage par défaut du système qui continue de lancer l’invite traditionnelle. Un comportement qui devrait donc évoluer en 2022 à commencer par les prochaines builds des Windows Insiders. L’Invite de Commandes historique devrait toutefois être maintenue pour éviter tout problème de compatibilités avec les applications d’entreprise y faisant appel.