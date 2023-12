Dans un effort toujours plus marqué pour optimiser la consommation d’énergie des ordinateurs et inscrire les PC dans un effort commun de sobriété numérique, Microsoft travaille sur un nouveau mode « Économe » de Windows qui impacte même les PC de Bureau.

Depuis plusieurs années, Microsoft insuffle au cœur de Windows de nombreuses améliorations permettant de limiter la consommation d’énergie du système et rendre les PC mobiles plus autonomes.

D’une prise en charge optimisée des architectures hybrides (avec les cœurs « E » plus efficients) aux fonctions avancées de surveillance de la consommation d’énergie des applications en passant par le mode « Efficacité » récemment introduit (avec son réglage application par application) ou encore les « Recommandations sur l’énergie » apparues dans le volet « Système >> Marche/Arrêt » du panneau des paramètres, Microsoft a multiplié les fonctionnalités dédiées à la consommation des PC pour non seulement rendre les machines mobiles plus autonomes mais également aider les utilisateurs à adopter une approche plus « Green ».

La dernière nouveauté apparue sur les machines des « Windows Insiders » s’inscrit dans cet effort continu et présente l’originalité de ne pas uniquement s’appliquer aux PC mobiles mais également aux machines Desktops (PC fixes) ! Elle se concrétise par un nouvel interrupteur affiché dans la section « Paramètres > Système > Alimentation ».

L’idée est de proposer une option de « sobriété énergétique » qui aille au-delà de l’actuel réglage « Mode d’alimentation » de Windows et de l’actuel mode « Économie d’énergie ». Ce dernier – uniquement disponible sur les machines dotées de batteries – se contente d’éteindre quelques fonctions comme la synchronisation des emails, calendriers, applications, etc.

Microsoft n’est pas rentré dans les détails de fonctionnement de ce nouveau monde qui favorise un usage économe de l’ordinateur probablement en limitant les surconsommations liées aux boosts et autres optimisations de la performance dans le processeur et le système.

Il témoigne d’une volonté affichée d’inscrire également le fonctionnement même du PC Windows dans les efforts de sobriété numérique des entreprises. Quitte à forcer des usages économes de Windows par défaut…

