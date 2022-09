En partenariat avec le spécialiste de la formation à distance Digidom, Greenmetrics propose une formation en ligne pour sensibiliser les entreprises aux enjeux du numérique responsable et les aider à mettre en place une stratégie Green IT.

Alors que la pression pour réduire l’empreinte environnemental du numérique est toujours plus forte, les entreprises peinent à trouver la bonne stratégie. En cause, le manque d’outils, de bonnes pratiques auxquels se référer et bien entendu de compétences. On ne s’improvise pas développeur spécialiste de l’écoconception ! Et par où commencer quand on ne sait pas où chercher les économies ou les gestes qui feront la différence ?

À ce jour, il n’existe pas encore réellement de formation certifiante de nos jeunes diplômés au numérique responsable, à l’exception peut-être du cursus proposé par l’université de La Rochelle en collaboration avec le club GreenIt. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises s’appuient sur des cabinets d’experts et autres prestataires pour acquérir les connaissances de base indispensables. Startup spécialisée dans la mesure de l’empreinte carbone, Greenmetrics vient de lancer Greenmetrics Academy, une formation en ligne de 40 minutes pour acquérir les fondamentaux.

Mise en place avec la collaboration du spécialiste en formations à distance Digidom Academy, l’objectif de ces 40 minutes est de faire découvrir la pollution numérique, les enjeux qui en découlent et d’éduquer sur les bonnes pratiques en entreprise. Le programme s’adresse aux entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs. Il est découpé en quatre grands volets : introduction à la pollution numérique ; zoom sur les infrastructures, les équipements et les activités numériques les plus polluants ; analyse des sources d’émission les plus impactantes ; et enfin, outils et bonnes pratiques pour réduire sa pollution numérique en entreprise.

« Aujourd’hui, les entreprises ont compris la nécessité d’aller vers des pratiques plus durables. Elles manquent parfois d’un cadre pour s’engager. C’est ce que nous proposons à travers cette formation qui permet d’être à jour rapidement et efficacement sur les fondamentaux, et de s’investir dans une démarche numérique plus durable clés en main », déclare Nicholas Mouret, CEO et co-fondateur de Greenmetrics.

Évidemment, on se doute que personne ne devient un expert du Green IT en 40 minutes. Mais en attendant que nos grandes écoles et nos universités s’emparent vraiment du sujet, cette offre de formation qui ne cesse de s’enrichir est plus que la bien venue pour aider les entreprises à comprendre les enjeux et à ébaucher une stratégie efficace.