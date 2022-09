Élaboré par des acteurs de la gestion de parcs IT, du reconditionnement, du recyclage et de l’économie circulaire, le baromètre de Rzilient ne couvre qu’une partie des problématiques Green IT. Néanmoins, il dévoile des avancées sur le prolongement de la durée de vie des matériels IT.

Depuis un an, le sujet est Green IT est sur toutes les bouches et surtout dans toutes les entreprises. Eco-conception, usages plus raisonnés du matériel et des ressources énergétiques, recyclage et reconditionnement… Les entreprises essaient d’imaginer des stratégies pour réduire leur empreinte du numérique, certaines avec plus de succès que d’autres. De fait, la discipline est nouvelle et les recettes miracles ou sur plateau n’existent pas.

On ne s’étonnera donc pas des résultats plutôt mitigés de la première édition du baromètre « Politiques et pratiques Green IT dans les entreprises », réalisé par la startup Rzilient qui propose une plateforme SaaS de gestion de parc IT, en collaboration avec BlackMarket et Largo, deux spécialistes du reconditionnement ainsi que Zack (filiale économie circulaire du groupe Manutan).

Selon le baromètre, moins de la moitié (40%) des 38 entreprises interrogées utilise majoritairement du matériel reconditionné. Les 60% restantes affirment être équipées avec au moins 30 % de matériel reconditionné. Preuve que l’idée commence à faire son chemin. D’autant que d’un point de vue culturel, il n’est pas toujours facile de faire accepter à ses collaborateurs, et notamment aux jeunes recrues qu’on s’arrache sur le marché de l’emploi, un matériel qui n’est pas flambant neuf avec la technologie dernier cri.

Selon le baromètre, la qualité des matériels reconditionnés reste encore un frein : 53% des entreprises ont déclaré que la qualité est, et a pu être par le passé, un point de friction dans leur commande d’ordinateurs et équipements informatiques reconditionnés. Notons au passage que les entreprises sont également frileuses à l’idée de prolonger la durée de leur matériel neuf, faute de politique des fabricants pour étendre les garanties et le support au-delà des 3 ou 5 ans traditionnels afin d’accompagner les entreprises dans un usage plus raisonné des ressources de la planète. À défaut, les entreprises préfèrent remplacer, renouveler ou s’orienter vers le cloud, 60% d’entre elles profitant de l’occasion pour envoyer leur matériel obsolète à un organisme dédié pour recyclage selon le baromètre (contre 51% en 2018).

Ce baromètre présente l’avantage de proposer un instantané de la maturité des stratégies Green IT des entreprises sur la gestion de leur matériel. On peut toutefois regretter que ses instigateurs soient restés trop cantonnés à leurs domaines respectifs, omettant notamment la partie écoconception, le rôle joué par le cloud ou encore les difficultés rencontrées par les responsables IT à mesurer l’impact de leurs actions, à trouver les bonnes compétences, etc.