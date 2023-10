Incompatible avec une grande partie du parc installé, Windows 11 a du mal à s’imposer sur le marché. Mais selon différentes sources, le nouvel OS de Microsoft aurait, en 2 ans, atteint les 400 millions de machines actives.

Selon la télémétrie de Microsoft, si l’on en croit les indiscrétions de Windows Central, Windows 11 serait utilisé mensuellement par 400 millions de PC. Les installations de Windows 11 dans le monde se situeraient donc proche du demi-milliard. En sachant que le parc de PC actifs est, selon les derniers chiffres connus, d’environ 1,4 milliard de PC.

Ce chiffre de 400 millions est un peu une surprise. On pensait le parc installé encore plus restreint. Il est vrai que, contrairement à l’époque Windows 10, Microsoft s’est bien gardé de communiquer le moindre chiffre d’adoption. On sait cependant que les entreprises sont très peu passées sur Windows 11 préférant faire perdurer leurs installations Windows 10 aussi longtemps que possible quitte à attendre la finalisation de Windows 12 (et donc faire l’impasse totale sur Windows 11). Par ailleurs, le parc de machines compatibles Windows 11 était jusqu’ici relativement restreint puisque l’OS ne supporte que des processeurs récents et des machines à puces TPM.

Pour rappel, il avait fallu 5 ans à Windows 10 pour atteindre le milliard d’installations. Windows 11 n’a finalement que deux ans d’existence. Mais d’un autre côté, il avait fallu 9 mois en 2016 à Windows 10 pour atteindre les 400 millions de PC installés.

Le problème pour Windows 11, c’est que ses parts de marché semblent relativement stagner d’autant que le marché du PC se prend une déconfiture depuis un an, contre-coup des années Covid. En mars 2022 (donc 6 mois après sa sortie), le système frôlait les 20%. 18 mois plus tard, elles peinent toujours à atteindre les 24%.

Un Windows 10 qui reste toujours très majoritaire dans le parc installé. Il équipe à lui seul plus de 71% des PC en activité (selon Statcounter), Windows 7 étant encore en activité sur 3% du parc de machines actives.

Si Windows 12 voit effectivement le jour en 2024 comme le laisse entendre Intel et affirme la rumeur (Microsoft n’ayant jamais évoqué le sujet), il est fort probable que Windows 11 ne connaisse jamais le succès et les taux d’adoption de son prédécesseur. D’un autre côté, une version sur deux de Windows ne connaît pas le succès escompté : XP (succès), Vista (échec), Windows 7 (succès), Windows 8 (échec) , Windows 10 (succès), Windows 11 (adoption faible)…

On rappellera également que la division Windows de Microsoft a subi un grand chambardement ces dernières semaines avec le départ de son chef Panos Panay et la réorganisation des équipes en nouvelles entités avec de nouvelles têtes dirigeantes. Une réorganisation qui s’explique en partie par l’adoption lente de Windows 11 et les besoins de réinventer le système pour un monde d’IA…

