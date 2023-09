Microsoft s’apprête à lancer Windows 11 23H2, la mise à jour de Windows 11 la plus ambitieuse à ce jour avec tout plein d’IA à l’intérieur.

La communication de Microsoft est pour le moins confuse à ce sujet. Mais il semble bien que l’arrivée de Microsoft Copilot, le 26 septembre, marque également le début du déploiement de la mise à jour majeure de Windows 11 pour l’année 2023.

Connue sous le nom de « Windows 11 23H2″, cette nouvelle version de Windows embarque pas moins de 150 nouvelles fonctionnalités !

Fait intéressant, cette version 23H2 va être diffusée sous forme d’un « feature pack » et non d’une vraie mise à jour. En effet, elle partage le même code de base que Windows 11 22H2. Ce qui ne l’empêche pas d’être, selon Microsoft, la plus importante des mises à jour du système. Essentiellement parce que bien des fonctionnalités vont y être métamorphosées par l’IA.

Voici les principales nouveautés :

– Microsoft Copilot : adieu le projet Windows Copilot, bonjour à une interface IA plus unifiée et plus universelle : Microsoft Copilot. Très intégrée au système, à ses apps, à vos données et à Edge.

– Un nouveau Paint boosté à l’IA : Paint prend en charge la suppression de l’arrière-plan et les calques. Une nouvelle fonction Cocreator basée sur l’intelligence artificielle permet de générer des images à partir d’une description en langage naturelle, de rajouter du décor, etc.

– De l’IA dans Photos : L’application Photos va permettre aux utilisateurs d’ajouter un effet de flou à l’arrière-plan des images et de rechercher des photos stockées sur OneDrive en fonction de leur contenu !

– Capture d’écran : L’outil de capture permet désormais de copier du texte à partir d’une image ou de masquer le texte présent sur la capture pour protéger les informations sensibles. Merci l’IA…

– Nouvel explorateur de fichiers : il se dote d’une nouvelle interface avec une barre d’adresse et une boîte de recherche redessinées, ainsi que d’une nouvelle fonction Galerie permettant d’accéder à votre collection de photos.

– Windows Ink Anywhere : Enfin ! Les utilisateurs de tablettes Surface et autres PC tactiles vont pouvoir saisir du texte au Stylo avec Windows Ink partout sur l’écran et ne plus être restreint à une boîte de saisie.

– Support des archives .rar : Windows 11 prend en charge davantage de formats d’archives, notamment .rar, .tar et d’autres formats d’archives.

– Nouveau Outlook pour Windows : Adieu Windows Courrier ! Le vrai Outlook, dans sa nouvelle version Webifiée, vient remplacer l’application Windows Mail et Calendar.

– Pilotage RGB dynamique : Les utilisateurs de périphériques à éclairage RVB peuvent désormais tous les contrôler depuis les paramètres Windows.

– Windows Backup : Cette nouvelle application simplifie le processus de sauvegarde de vos fichiers, applications et paramètres afin que vous puissiez les restaurer de manière transparente sur un nouvel ordinateur Windows 11.

On notera quand même que comme toute mise à jour, le déploiement devrait être progressif mais cependant rapide puisque le code de base de Windows ne change pas. Par ailleurs, l’IA Windows Copilot sera en « Preview » pour le moment avec de nombreuses améliorations itératives à venir semaines après semaines.

