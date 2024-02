Utilitaire très apprécié des utilisateurs avancés de Windows, et un des outils favoris de la rédaction, Sticky Notes, connu en France sous le nom de « Pense-Bêtes Windows », est sans doute l’une des adaptations les plus pratiques des fameux Post-its ! L’application permet d’afficher des petites notes sur le Bureau Windows.

Présent depuis longtemps dans Windows, l’application « Sticky Notes » a connu pas mal d’améliorations avec Windows 10. Et elle s’avère désormais très pratique. Non seulement parce qu’elle se synchronise via le cloud entre tous vos appareils Windows mais aussi parce qu’elle s’intègre et se synchronise avec OneNote ce qui permet effectivement de récupérer vos « sticky notes » ou « pense-bêtes » sur n’importe quel appareil, y compris Android, iOS et macOS.

Mais elle pourrait très prochainement se révéler encore plus pratique au quotidien. Microsoft a en effet révélé la disponibilité prochaine d’une nouvelle mouture de Stick Notes. De façon amusante, on notera que cette révélation n’est pas signée de la Windows Team mais bien de la team « Microsoft 365 », la nouvelle app étant d’abord dévoilée auprès des « Microsoft 365 Insiders » (avant d’être réintégrée à Windows ?).

« Avez-vous déjà souhaité capturer une pensée ou une idée lors d’une réunion ou d’une conversation, mais elle est passée trop vite ? Avez-vous besoin d’un moyen plus facile de reprendre votre prise de notes là où vous l’avez laissée lorsque vous passez d’une tâche à l’autre ? Voilà le genre de problèmes que nous voulons vous aider à résoudre avec la nouvelle application Sticky Notes, tout en gardant les choses simples et intuitives » explique Chetna Das, Product Manager de One Note chez Microsoft.

Le nouveau Stick Notes pourra ainsi être directement appelé d’un clic depuis OneNote Desktop et servir de complément à celui-ci (pour rappel, les Sticky Notes sont déjà affichées dans les versions mobiles de OneNote). Il offrira plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d’avoir des images dans les notes ou encore la fonction « Screenshot » pour capturer le contenu d’une fenêtre (tout en conservant un lien vers la provenance de cette capture pour retourner par exemple en un clic sur le site Web capturé).

Autre nouveauté utile, la fonction « Dock to your Desktop » permet d’ancrer une note sur le Bureau sous forme d’un volet latéral ouvert parallèlement aux autres applications et de la garder ainsi toujours ouverte et accessible.

Le nouveau Sticky Notes bénéficiera aussi d’une importante refonte graphique notamment de sa fenêtre « Liste des notes » qui devient la tour de contrôle de vos post-its virtuels.

Les nouvelles interactions rendues possibles se révèlent très pratiques notamment en utilisation conjointe à OneNote, Teams, le nouveau Outlook, les Office Web Apps et les autres Web Apps comme Microsoft Loop, Microsoft Designer, Microsoft Copilot ou Bing Image Creator.

À lire également :