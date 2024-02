La dernière mise à jour « Insider » de Windows 11 dévoile une nouvelle version du Copilot intégrée au cœur de Windows avec plein de nouvelles commandes et automatisations ainsi que le support de Power Automate, l’outil RPA de Microsoft.

Copilot for Windows est la version de l’IA conversationnelle de Microsoft intégrée au cœur de Windows (toujours pas accessible aux européens ceci dit) pour permettre notamment de piloter le système par le langage naturel. Copilot for Windows permet donc de parler au système et l’IA vous aide à le contrôler et à le paramétrer sans avoir à se plonger dans les méandres des paramétrages systèmes.

La nouvelle version permet ainsi de piloter beaucoup de fonctions et paramètres via l’IA. Au total, 29 tâches de paramétrages, de maintenance et de réparation sont désormais réalisables par l’IA. On peut ainsi :

Demander les réseaux sans fil disponibles Demander des informations sur le système ou l’appareil Demander des informations sur la batterie Demander le nettoyage de l’espace de stockage Demander à vider la corbeille Demande d’activer l’économiseur de batterie Demande d’affichage des applications de démarrage Demander votre adresse IP Demander des informations sur le système, l’appareil ou le stockage Demander d’activer le narrateur Demander l’ouverture de l’accès vocal Demander l’activation de la loupe Demander de modification de la taille du texte Demande de démarrage des sous-titres en direct Demander d’activer le contraste élevé Demander à démarrer la saisie vocal



Pour rappel, avant cette mise à jour, Copilot sous Windows prenait en charge les actions suivantes :

Demande de basculer entre le thème sombre et le thème clair Demande de basculer vers le Bluetooth Demande d’activation de la fonction « ne pas déranger » Demander l’ajout d’un appareil Demander de faire une capture d’écran Demander à transférer votre écran vers un autre moniteur Demander à modifier l’image d’arrière-plan Demander à régler le volume ou à mettre en sourdine Demander à lancer une application Indiquer que certaines parties de votre PC ne fonctionnent pas : Audio, Windows Update, Appareil photo, Bluetooth, Imprimante, Réseau, autres. Demander à ouvrir une fenêtre Demander à démarrer une phase de concentration.



Quand Copilot parle à Power Automate

Par ailleurs, Copilot for Windows accueille un premier plugin aux usages professionnels : le plugin Power Automate permet à Copilot d’appeler des tâches automatisées et de contrôler des applications tierces. Typiquement, le Plugin permet d’automatiser des tâches dans Excel (par exemple récupérer les 5 plus hautes montagnes du monde et les placer dans un tableau Excel), de manipuler les PDF (comme retirer la première page d’un ensemble de PDF par exemple) et de gérer des fichiers (par exemple déplacer tous les documents Word dans un dossier donné).

Rappelons que Power Automate est l’outil RPA, dit autrement d’automatisation des tâches sous Windows, de Microsoft. Son intégration à Copilot for Windows ouvre tout un champ de nouvelles possibilités aux entreprises pour automatiser plein de tâches répétitives et chronophages via Copilot.

À lire également :