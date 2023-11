De l’IA personnalisable plus simplement. C’est en substance ce que Microsoft a promis à l’occasion de son Ignite 2023 en lançant deux « Studios » : un pour les collaborateurs, un autre pour les développeurs.

Microsoft avait beaucoup de choses à dire et à annoncer autour des IA génératives à l’occasion de sa conférence Ignite 2023, point d’orgue d’une année d’innovations dédiées à l’IA. Microsoft est en réalité en train de réinventer tous ses business par l’IA générative tout comme, il y a une dizaine d’années, l’éditeur a insufflé le Cloud dans tous ses business.

De même qu’il a su imposer Azure comme une marque phare, il veut désormais imposer « Copilot » comme une autre marque pilier du groupe.

Ainsi, ne dites plus Bing Chat ou Bing Chat Entreprise mais « Microsoft Copilot ». De même, ne dites plus « Microsoft 365 Copilot » mais « Copilot for Microsoft 365 »… La différence est subtile mais en dit long… D’ailleurs, à Ignite 2023, Microsoft a introduit Copilot for Security, Copilot for Sales, Copilot for Service, Copilot for Windows 365, Copilot for Azure…

Mais au-delà de proposer des IA clés en main pour fluidifier, automatiser, simplifier un à un chaque métier, chaque processus, chaque solution de l’entreprise, Microsoft veut aussi permettre à tout un chacun de se forger ses propres IA adaptées à ses tâches, ses données, ses compétences…

En cela, s’il ne fallait retenir qu’une seule solution, qu’une seule annonce de cet Ignite 2023, c’est sans aucun doute celle du lancement de « Copilot Studio ».

Copilot Studio pour créer votre ChatGPT, votre agent, votre IA…

Nouvel outil intégré à l’offre « Copilot for Microsoft 365 », Copilot Studio est un outil très simple d’emploi, qui hérite de tout le savoir-faire « No Code » acquis avec la gamme « Power » (Power App, Power Agents, Power Pages, Power Automate…) et qui permet à n’importe quel utilisateur avancé de se créer une IA Copilot « sur mesure ».

L’annonce fait bien évidemment écho à celle des « GPTs » d’OpenAI lancés la semaine dernière. D’ailleurs les « GPTs » sont bien présents dans Copilot Studio. Mais l’outil de Microsoft va plus loin et de façon plus conviviale.

Avec Copilot Studio, chaque utilisateur peut se forger sa propre IA en combinant la puissance de « Microsoft Copilot » (lui-même basé sur GPT-4 Turbo et le savoir informationnel de Bing) avec celle des Plugins (qui permettent de connecter l’IA à d’autres services et de la faire interagir avec le monde numérique virtuel et le monde physique), des GPTs (des ChatGPT personnalisés), des processus automatisés de l’entreprise (Copilot Studio intègre l’ancien Power Agents désormais boosté à l’IA conversationnelle générative) et des données de l’entreprise via les documents, les bases de données et le Microsoft 365 Graph.

Dit autrement, Copilot Studio permet de créer des IA génératives personnalisées à vos besoins et enrichies de vos données, mais aussi des « agents » qui interagissent en langage naturel mais répondent toujours de la même façon à des thématiques bien définies, ou encore des processus intelligents qui enchaînent intelligemment l’appel à des services pour accélérer une tâche autrefois essentiellement manuelle.

Selon Microsoft, Copilot Studio intègre déjà plus de 1500 connecteurs pour relier votre IA personnalisée aux sources de données de l’entreprise et aux principaux services (SAP, Workday, Zendesk, ServiceNow, aux services Microsoft et Azure, etc.).

Tout ceci sans la moindre ligne de programmation. Tout se fait par un échange conversationnel avec l’IA Copilot et par des glisser-déposer à la souris. « Désormais, vous pouvez utiliser le langage naturel pour décrire ce que vous voulez – et Copilot Studio vous aidera à construire et à faire évoluer la conception au fil de la conversation » explique Jared Spataro, le patron de la division « Modern Work » de Microsoft.

Bien évidemment, ces « Copilots » personnalisés peuvent ensuite être déployés de différentes façons et leur cycle de vie agencé, sécurisé, surveillé et administré depuis l’interface d’administration de Microsoft 365.

Windows AI Studio, l’IA – en local sur PC – simplifiée

À l’opposé du spectre des outils IA annoncés à Ignite 2023, on trouve une autre surprise : Windows AI Studio.

Dérivant de Azure AI Studio, Windows AI Studio veut simplifier le travail des développeurs Windows qui veulent incorporer de l’IA générative au cœur de leurs logiciels sans passer par le cloud.

L’outil, qui ne sera disponible que dans quelques semaines, combinera des outils dédiés à l’IA, des bibliothèques optimisées pour les GPU NVidia et surtout des modèles prêts à être déployés en local sous Windows. Ces modèles sont ceux que l’on trouve dans Azure AI Studio provenant de Microsoft, d’Hugging Face ou du monde open-source mais dans leurs versions allégées (comme Phi, LLama 2 7B, Mistral 7B, Nemotron-3 8B, etc.). Certains de ces modèles ont même été optimisés par Microsoft pour une exécution sous Windows.

Windows AI Studio intègrera également à terme une nouvelle technologie Microsoft dénommée « Prompt Flow » qui permettra à l’application IA d’automatiquement basculer sur des modèles cloud mieux dimensionnés lorsque nécessaire.

Disposant d’une interface très didactique avec des guides pas à pas, l’outil veut aussi démocratiser l’intégration des IA génératives auprès d’une plus large audience et facilite les expérimentations et la maîtrise de ces technologies par les devs novices en data-science.

Dit autrement, Microsoft enfonce le clou sur l’IA générative en veillant à la rendre toujours plus utile et surtout toujours plus personnalisable et appropriable par tous. Il sera très intéressant de voir, une fois les expérimentations passées, comment ces outils s’inscrivent concrètement dans la réalité des entreprises.

