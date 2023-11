Adieu Bing Chat et Bing Chat entreprise… A l’occasion de sa conférence Ignite 2023, Microsoft regroupe toutes ses IA conversationnelles sous la même bannière « Copilot » et rapproche son expérience utilisateur de celle de ChatGPT.

L’IA générative et conversationnelle est sans surprise la grande star de cette édition 2023 de la grande messe Microsoft, « Ignite ». Et après avoir tenté de faire accepter Bing par tous grâce à l’IA, Microsoft change de stratégie, préférant miser sur sa nouvelle marque phare « Copilot ».

« Nos efforts pour simplifier l’expérience utilisateur et rendre Copilot plus accessible à tous commencent avec Bing, notre expérience next gen pour le web. À partir d’aujourd’hui, Bing Chat et Bing Chat Enterprise deviennent Copilot, avec une protection des données d’entreprises appliquée par défaut pour tout utilisateur éligible connecté avec Microsoft Entra ID (NDLR : autrement dit avec un compte Azure AD/Microsoft 365). Au fil du temps, notre objectif est d’étendre Copilot à tous les utilisateurs d’Entra ID sans frais supplémentaires. Ainsi, quel que soit le moment où un employé se connectera à Copilot avec son compte professionnel, il bénéficiera d’une protection des données professionnelles ».

C’est ainsi que Microsoft a officialisé son changement de bannière destiné avant tout à installer sur le long terme la marque « Copilot » probablement bien plus porteuse sur le long terme que celle de Bing.

Avec derrière l’idée de ne plus brider l’accès à son IA conversationnelle (plus besoin de Edge ou d’un PC Windows). Copilot, accessible via « https://copilot.microsoft.com », sortira d’ailleurs officiellement de « Preview » le 1er Décembre et son accès sera ainsi généralisé à tous.

Ce nouveau site « Copilot » procure une interface Web plus immédiate et plus dédiée que l’interface conversationnelle de Bing et donc au final plus proche de ce que proposent aujourd’hui ChatGPT ou Bard.

Au-delà de cette version « Copilot » accessible à tous, Microsoft propose parallèlement un mode « Copilot » protégé. Si l’utilisateur s’identifie sur ce site avec un compte Microsoft 365 ou Azure AD (désormais dénommé Entra ID, toute la gamme d’outils de sécurité des identités et des accès étant regroupés sous l’appellation Entra), il est automatiquement redirigé vers ce qui était autrefois « Bing Chat Enterprise », autrement dit une version « protégée » de l’IA qui assure la confidentialité des échanges et garantit qu’aucune donnée ou discussion ne sera utilisée pour des apprentissages des futures IA de Microsoft.

Pour l’instant, seuls ceux bénéficiant d’un abonnement « pro » ou « entreprise » à Microsoft 365 ont accès à cette version « protégée » de Copilot. Mais Microsoft veut en étendre l’accès à tout utilisateur disposant d’un identifiant « Azure AD/Entra ID » qu’il ait ou non un abonnement Microsoft 365.

Microsoft a également confirmé que « Copilot » basculerait très prochainement sur le modèle GPT-4 Turbo with Vision (annoncé la semaine dernière par OpenAI et désormais intégré à ChatGPT Plus) et que les utilisateurs de « Copilot » en mode « protégé » auraient aussi accès aux fonctionnalités de génération d’images de Dall-E 3, comme les utilisateurs classiques.

Microsoft a également confirmé que Copilot supporterait très bientôt les Plugins (le format est identique à celui d’OpenAI mais les plugins sont diffusés par le Microsoft Partner Center) ainsi que le nouveau mécanisme de personnalisation de l’IA « GPTs » lancé la semaine dernière par OpenAI. Toutefois les GPTs seront restreints aux abonnés à Microsoft 365 Copilot.

Et comme pour démontrer que « Copilot » est bien le futur de Microsoft et que nous sommes entrés dans l’ère des Copilots, Microsoft s’est offert une petite vidéo … que voici :

