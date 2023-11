Un monde où les PC seront majoritairement virtualisés dans le cloud est encore loin. Mais à Ignite 2023, Microsoft a peaufiné Windows 365 et son approche du Cloud PC avec une nouvelle « Windows App » et des PC Cloud plus puissants et plus sécurisés.

En France des acteurs comme Shadow, Weytop et de nombreux fournisseurs locaux de VDI cloudifié via VMware Horizon, œuvrent à populariser les offres « Cloud PC » (aussi appelées Desktop as a Service, DaaS) mettant en avant une gestion plus aisée de la sécurité des postes, une approche alignée sur les besoins de sobriété numérique, une évolutivité moins coûteuse.

Et souvent, comme le démontre la nouvelle solution Shadow PC Essential, ces offres françaises sont plus concurrentielles que ce que proposent les hyperscalers et notamment Microsoft avec son offre solide mais pas bon marché « Windows 365 ».

Microsoft est cependant un acteur clé de ce marché. Et son offre Windows 365 préfigure la vision d’un PC toujours accessible grâce au Cloud de son futur Windows 12.

Enfin, des PC « Windows 365 » avec GPU…

L’un des problèmes majeurs de Windows 365 est que son offre ne comprenait jusqu’ici que des machines de bureautique dépourvues de GPU.

À l’occasion de sa conférence Ignite 2023 qui se tient cette semaine, Microsoft a lancé en preview (il faut s’inscrire à une liste d’attente pour y accéder) de nouvelles configurations Windows 365 dopées au GPU.

L’éditeur explique « Pour les graphistes, les monteurs vidéo, les modélisateurs 3D, les analystes de données ou les spécialistes de la visualisation, Windows 365 offre désormais l’accélération GPU dont ils ont besoin pour être productifs sur l’appareil de leur choix et depuis n’importe quel endroit où qu’ils travaillent ».

Et il ajoute pour ceux qui n’auraient toujours pas compris : « Windows 365 vous permet de rester à jour avec le meilleur matériel disponible dans Microsoft Azure, réduisant ainsi la nécessité de gérer les cycles de vie du matériel. Soutenus par NVIDIA et AMD, les Cloud PC équipés de GPU sont destinés à soutenir les clients dont les charges de travail incluent la conception graphique, le rendu d’images et de vidéos, la modélisation 3D, le traitement de données et les applications de visualisation qui nécessitent un GPU pour fonctionner ».

L’éditeur reste relativement discret sur les configurations disponibles et le matériel utilisé. Une capture d’écran dévoile l’utilisation de GPU NVidia A10-12Q (donc en technologie Ampere et non Hover).

Trois configurations minimales sont proposées :

– Cloud PC avec GPU, 4vCPU, 16 Go de RAM, 4 Go de vidéo RAM, 512 Go de stockage SSD

– Cloud PC avec GPU, 8vCPU, 56 Go de RAM, 12 Go de vidéo RAM, 1 To de stockage SSD

– Cloud PC avec GPU, 16vCPU, 110 Go de RAM, 16 Go de vidéo RAM, 1 To de stockage SSD

Ce qui est étonnant, intéressant, et soulève plusieurs questions, c’est le concept même de « minimal ». L’idée de Microsoft c’est que votre choix définit un minimal garanti mais si vos besoins sont importants et si l’infrastructure a de la marge, un surcroît de puissance peut vous être accordé automatiquement.

« La capacité régionale étant dynamique, Microsoft exploitera la capacité disponible au moment et à l’endroit où vous en avez besoin, soit en respectant le minimum spécifié pour la licence, soit en le dépassant en fonction de la disponibilité du matériel, le cas échéant » explique ainsi l’éditeur.

Il donne ainsi l’exemple de l’offre « 8 vCPU, 56 Go de RAM » qui se retrouve comme par magie dotée de 18 vCPU et 220 Go de RAM…

Reste à savoir dans quelle mesure ce bonus est applicable, si les infrastructures sont suffisamment dimensionnées, et si ce boost généreux n’entraîne aucune dépense supplémentaire (Microsoft laisse entendre qu’aucun surcoût ne sera appliqué).

De l’IA pour mieux manager le parc de Cloud PC

Par ailleurs, Microsoft annonce insuffler un Copilot dans Windows 365. Pas au niveau des postes (qui disposent de Windows 11 et donc de son Copilot intégré) mais bien au niveau de l’administration des postes. L’IA vient surveiller les usages de chaque poste virtualisé et vous conseille ensuite sur les optimisations d’abonnement possibles. Notamment, l’IA pourra vous aider à réajuster quel type de configuration de Cloud PC attribuer à quel utilisateur.

C’est plutôt une excellente idée, à condition bien sûr que l’A ait été entraîné à optimiser vos factures et vos dépenses et non à optimiser les revenus de Microsoft.

Des sécurités boostées et bienvenues

L’hyperscaler a également travaillé la cybersécurité de ses Cloud PC. Un bond important va être franchi par l’introduction de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Les entreprises vont ainsi avoir la possibilité de chiffrer leurs Cloud PC à l’aide de leurs propres clés de chiffrement. En outre, une nouvelle fonction « Customer Lockbox » garantit que Microsoft ne peut pas accéder au contenu d’un Cloud PC d’une entreprise sans avoir obtenu au préalable de celle-ci une autorisation explicite.

Par ailleurs, les entreprises vont pouvoir demander à systématiquement « filigraner » l’affichage du Cloud PC et désactiver les fonctions de captures d’écran, deux boucliers qui devraient séduire les RSSI qui procurent, à des collaborateurs ou des partenaires, des machines manipulant des données ultra-sensibles.

Une nouvelle app « Windows App » pour unifier les Cloud PC

Dernière surprise, Microsoft lance « Windows App », une sorte de guichet unique et d’app unifiée pour toutes les offres de DaaS de l’éditeur que ce soit Windows 365, Azure Virtual Desktops, Microsoft Dev Box ou toute autre configuration d’accès à distance (en remplacement de l’ancienne app « Bureau à Distance »).

<

Une chose est claire, Microsoft enfonce l’accélérateur sur son offre Windows 365. Reste à la rendre plus compétitive pour réellement séduire toutes les entreprises, des TPE aux grandes organisations.

