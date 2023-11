Microsoft redonne une seconde jeunesse à son méconnu service Microsoft Forms en lançant enfin une application Windows dédiée à télécharger sur le Store.

Peu de gens le savent mais Microsoft dispose depuis 2018 (dans sa galaxie de services Microsoft 365) d’un outil de réalisation de formulaires, questionnaires, sondages et quizz. Dénommée Microsoft Forms, ce service est disponible pour les utilisateurs professionnels comme les utilisateurs familiaux depuis un simple navigateur Web.

Récemment mise à jour avec des suggestions de questions fournies par l’IA, de nouveaux thèmes visuels, la visualisation des réponses en « treemap », la possibilité d’utiliser des nuages de mots pour analyser plus aisément les réponses aux questions ouvertes, l’application fait cette semaine un grand pas pour gagner en popularité.

Microsoft annonce, à la veille de l’ouverture de sa grande conférence Ignite 2023, la disponibilité de Microsoft Forms pour Windows, téléchargeable depuis le Microsoft Store.

Très simple d’emploi, il permet de créer un formulaire ou un questionnaire en quelques clics, puis d’obtenir une URL ou un QR Code à communiquer à ceux que vous voulez interroger. Vous pouvez spécifier si le formulaire est public, limité aux employés de votre entreprise, ou limité à une liste d’interlocuteurs à définir. L’outil fournit aussi le code HTML à intégrer dans une page Web ou un Sway pour y incorporer directement le formulaire. Les résultats collectés sont alors accessibles depuis votre espace Microsoft 365 ou depuis l’application Windows. Ils peuvent être analysés directement depuis l’interface ou exportés vers Excel pour des analyses plus poussées.

Microsoft Forms est un outil rapide, simple et pratique qui a tout de même du mal à s’imposer sur un marché de forte concurrence entre les spécialistes (certes bien plus évolués) tels que SurveyMonkey, Jotform, Forms.app, Typeform ou SurveyLegend et ceux intégrés dans d’autres suite comme Google Forms et Zoho Forms… Mais le service étant intégré en standard dans votre abonnement Microsoft 365/Office 365, rien ne vous empêche donc de l’essayer.