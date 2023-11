À quelques heures de l’ouverture de sa grande conférence annuelle « Microsoft Ignite », l’éditeur annonce la disponibilité de « .NET 8 », son framework open source qui ne cesse de se moderniser pour s’aligner sur des développements cross-plateformes, cloud-natives, et intégrant l’IA générative.

Toujours très populaire notamment pour le développement d’applications métier sous Windows, le framework « .NET », devenu cross-plateforme et open source, continue de vivre et d’évoluer notamment porté par une communauté de développeurs très attachés au langage C#.

La version « .NET 8″ lancée cette semaine met l’accent sur le développement cloud natif et les containers mais aussi sur la performance.

Elle se démarque de « .NET 7 » sur plusieurs points clés :

– une prise en compte des besoins de l’IA, avec un accès simplifié à nombre de modèles IA et un framework dédié « ML.NET » ;

– la version 3 du framework .NET MAUI (Multi-platform App UI) enfin arrivé à maturité et à même de tenir sa promesse de développement d’apps pour Windows, Android, iOS et macOS ;

– un boost de performances grâce au nouveau générateur Dynamic GPO, de multiples optimisations mais aussi la possibilité de compiler directement les apps .NET en code natif, plus besoin de JIT ;

– l’intégration d’une première version de « .NET Aspire » la nouvelle stack pour construire plus aisément des applications cloud-natives en .NET à la fois résiliente, observable et configurable ;

– l’intégration de Blazor en full-stack : le framework permettait au départ de coder des interfaces Web en C# (le code étant exécuter côté client sur le navigateur). Désormais, il offre les mêmes capacités côté serveur afin d’utiliser C# sur toute la pile de développement Web du back-end au front-end ;

– l’intégration de nombreuses améliorations pour faire de « .NET » un pur framework de développement cloud natif avec notamment une tonne d’améliorations sur la gestion des containers. Ces derniers sont désormais plus sécurisés (images non-root), plus compacts (compilation AOT, images de base .NET plus compactes), plus simples à créer et manipuler (pas besoin de Dockerfile, variantes ‘Chiseled’ pour Ubuntu, …).

