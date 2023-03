COBOL n’est pas mort. Mais les compétences s’amoindrissent sur le marché. Pour favoriser la modernisation des applications mainframes, une nouvelle solution open-source est en train de voir le jour : Otterkit COBOL est un cross-compilateur COBOL pour .NET 7.

Né en 1959 avec l’ambition de s’imposer comme un langage de développement universel pour le développement d’applications de gestion, Cobol reste toujours présent (certains diront malheureusement) notamment dans le secteur des banques, assurances et grandes administrations. L’an dernier, le cabinet Vanson Bourne estimait qu’entre 775 et 850 milliards de lignes de COBOL étaient toujours exécutées quotidiennement notamment dans la gestion des transactions financières. Même s’il ne représente qu’une infime part de marché dans les langages de développement (estimée à 0,48% par Enlyft), 39 935 entreprises continueraient toujours d’assurer la maintenance et l’évolution de programmes COBOL.

Un lourd historique qui ne peut évoluer qu’en douceur et qui impose parfois de moderniser les applications pour un autre environnement (cloud par exemple) mais tout en conservant leur code Cobol. Parce que développer sur Mainframe coûte cher (le temps de compilation et de monopolisation du Mainframe pour du Dev est simplement inacceptable), bien des entreprises choisissent désormais de développer et tester sur PC avant de déployer sur mainframe.

Micro Focus (récemment racheté par Open Text Corporation) s’est fait une spécialité de cette modernisation des existants mainframes et notamment des codes existants en Cobol avec notamment son environnement de développement Visual COBOL 8.0 pour Windows qui permet de continuer de développer en COBOL puis de générer soit un exécutable, soit une compilation Java Bytecode (pour la JVM) soit une compilation MSIL pour une exécution sous .NET.

Open Source et portable…

Il existe d’autres alternatives dont la plus connue est sans aucun doute GnuCOBOL (plus connu sous son ancien nom OpenCobol).

Depuis quelques semaines, une nouvelle solution fait un peu parler d’elle. Otterkit Cobol est une implémentation en open-source d’ISO Cobol 2022 destinée à une exécution sous .NET 7 (et donc aussi bien sous Windows que Linux). Cette spécification .NET 7 a son importance. Elle permet à Otterkit Cobol de produire des applications .NET containerisées et donc facilement portables vers le Cloud ou vers les Linux Mainframes.

Il est important de signaler que contrairement à Visual Cobol par exemple, le compilateur Otterkit ne génère pas du code MSIL mais du code C# ce qui simplifie les scénarios de modernisation et les interactions entre anciens codes COBOL et codes modernes écrits en C#.

Les codes sources de Otterkit Cobol sont publiés sur GitHub. Le projet est encore naissant et n’en est encore qu’aux versions « Alpha » mais il compile déjà avec succès certains codes Cobol mainframe…

