Comme promis, la nouvelle mouture de Windows 11 est en cours de déploiement. Et comme prévu, elle intègre la nouvelle IA « Microsoft Copilot ». Mais, mauvaise surprise, les Européens n’y ont pas accès. La faute au nouveau règlement DMA (Digital Market Act). Il y a toutefois des astuces pour contourner ce blocage et utiliser Microsoft Copilot en Europe…

Comme prévu, Microsoft a bien commencé dès hier soir à diffuser la nouvelle version de Windows 11. Rappelons que même si Microsoft parle de « nouvelle version de Windows 11 » et de « mise à jour la plus ambitieuse à ce jour de Windows 11 », l’éditeur va en réalité diffuser cette nouvelle version en deux phases.

La première a débuté le 26 septembre avec la diffusion d’un « Feature Pack » comportant la plupart des améliorations visibles (nouvel explorateur, nouveau Paint, nouvelle app Photo, support du RAR et intégration de l’IA Microsoft Copilot) et souvent désigné sous le nom de « Moment 4 ».

La seconde phase débutera en Novembre avec le déploiement d’améliorations moins visibles autour de la cybersécurité notamment, une phase qui officialisera « Windows 11 23H2 ».

L’Histoire retiendra que ces deux phases réunies constituent en fait la mise à jour « 2023 » de Windows 11.

Un détail qui énerve…

Depuis hier, les utilisateurs du monde entier peuvent donc bénéficier des nombreuses améliorations apportées à Windows 11 et notamment de l’intégration de l’IA Microsoft Copilot. Sa présence se traduit par l’apparition d’une nouvelle icône en barre des tâches qui permet d’activer le volet de discussion avec l’IA… SAUF EN EUROPE !

Pas de Microsoft Copilot sur nos PC français et européens !

Un « détail » que Microsoft n’avait pas mentionné lors de l’événement du 21 septembre dernier.

La faute au DMA

Depuis quelque temps, certains experts s’inquiètent que des lois comme l’AI Act et le DMA Act puissent freiner l’innovation et l’accès aux dernières technologies américaines en Europe. Et le nouveau Windows 11 en est l’illustration.

Microsoft – qui a été désigné comme « Contrôleur d’accès » par la Commission Européenne dans le cadre du DMA – joue la prudence et préfère éviter tout risque de se retrouver amendable. Il est vrai que les sections prévues par le DMA sont particulièrement élevées.

L’éditeur affirme dialoguer avec la Commission et les organes régulateurs européens pour assurer la conformité de son IA conversationnelle placée au cœur du système avec les contraintes du DMA (Digital Market Act) et du futur règlement AI Act.

« Notre objectif est de rendre Copilot disponible sous Windows dans l’UE dès que possible, le calendrier étant en cours d’élaboration » affirme un porte-parole de Microsoft. « Nous travaillons sur un calendrier ambitieux pour amener Copilot pour Windows dans l’EEE en pleine conformité avec le DMA, et nous continuerons à travailler avec la Commission européenne au fur et à mesure que ces efforts de mise en conformité avancent. Microsoft a commencé à tester et à mettre en œuvre des changements pour rendre certains services entièrement conformes à la loi DMA sur les marchés numériques de l’UE d’ici mars 2024. »

Une solution qui en appelle d’autres

Reste que si l’icône Copilot n’apparaît effectivement pas sur le bureau, la fonctionnalité placée au cœur du système est en revanche présente mais inactive.

Une astuce permet de le vérifier et d’activer l’IA volontairement cachée par Microsoft :

1/ Appeler la fenêtre d’exécution du bureau en appuyant sur [Windows]+[R].

2/ Puis saisissez la commande : microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

3/ Valider par OK. Cette commande fait immédiatement apparaître le volet de la nouvelle IA de Microsoft.

4/ Relancer la commande pour faire de nouveau disparaître l’IA Copilot.

Certes, cette astuce ne permet pas d’afficher l’icône de l’IA dans la barre des tâches, ce qui rend l’usage de Copilot moins convivial. Il est possible de se créer une icône de raccourci sur le bureau qui lance la commande mais ce n’est pas tout à fait la même expérience utilisateur.

On peut imaginer que d’ici quelques jours vont fleurir sur le Web de nouvelles astuces et nouveaux utilitaires permettant de contourner ce verrou… Nous ne manquerons pas de vous les présenter.

À lire également :