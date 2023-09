Le modèle génératif d’images DALL-E 2 a, avec MidJourney, beaucoup contribué à populariser les IA génératrices d’images auprès d’un large public. Avec la version 3, le modèle fait des progrès spectaculaires. Pour que tout le monde en profite, Microsoft l’intègre déjà à Bing !

À peine annoncé, déjà déployé. Le nouveau modèle DALL-E 3 va faire probablement beaucoup parler de lui tant les progrès réalisés par rapport à DALL-E 2 sont spectaculaires.

Sorti l’an dernier, DALL-E 2 a beaucoup contribué à populariser les IA génératrices d’images. Capable de produire des images photoréalistes, des cartoons ou encore des rendus façon arts numériques, DALL-E 2 a été mis entre toutes les mains par Microsoft au travers du chatbot Bing Chat, de la fonctionnalité Bing Image Creator ainsi qu’au travers de l’outil Microsoft Designer.

Mais depuis sa sortie, DALL-E 2 a vu fleurir de partout des concurrents : MidJourney, Stable Diffusion, Adobe Firefly et bien d’autres. Open AI a senti que pour garder la main, il était temps d’introduire un nouveau modèle capable de mieux comprendre les nuances réclamées par l’utilisateur pour mieux les traduire en image. Notamment, DALL-E 3 propose des images plus denses, plus réalistes, avec des visages mieux définis et des rendus plus travaillés.

Sécurité et signature

DALL-E 3 se veut également une IA plus sûre avec de nouveaux filtres pour limiter l’utilisation de personnages publics et la génération d’images violentes, offensantes ou à caractère sexuel. De même l’IA refuse désormais de produire des œuvres dans le style d’artistes toujours vivants.

Dans un même état d’esprit, DALL-E 3 « signe » désormais les images avec une sorte d’empreinte invisible qui permet de savoir et vérifier que l’image affichée est bien une image produite par une IA, en l’occurrence produite par DALL-E 3. Cette signature est actuellement en test interne chez OpenAI.

Une IA très rapidement accessible

Microsoft a confirmé dès le lendemain de l’annonce de DALL-E 3 que certains utilisateurs de Bing Image Creator y avaient déjà accès. L’éditeur a en effet commencé le déploiement progressif de ce nouveau modèle sur toutes ses plateformes. On le retrouvera donc bientôt dans Bing Chat, Microsoft Designer mais aussi dans Microsoft Copilot et probablement dans le nouveau Paint dopé à l’IA qui sera déployé avec la nouvelle version 23H2 de Windows 11 dans les prochains jours.

En outre, OpenAI a précisé que son populaire chatbot, ChatGPT, accueillerait également les capacités de génération d’images – dans les versions Plus et Entreprise – dès le mois d’Octobre.

