Comme prévu, Microsoft a généralisé, au 1er novembre, l’accès à son IA générative intégrée au cœur de suite collaborative. Mais tout dépend de ce qu’on entend par « généraliser »…

Microsoft avait annoncé cet été la disponibilité générale de son IA générative « Microsoft 365 Copilot ». En gros, il s’agit d’une version augmentée du Microsoft Copilot de Windows et Edge, avec un fonctionnement garantissant la sécurité de vos données, des capacités d’accès à vos contenus Microsoft 365 (emails, documents, etc.), et des fonctionnalités spéciales d’analyse de données (dans Excel par exemple) et de rédaction (« Écris comme je le ferais » dans Outlook par exemple). S’y ajoute un outil de Chat (façon

Jusqu’ici, Microsoft 365 Copilot n’était accessible qu’en preview auprès de 600 clients payants, de grandes entreprises.

Depuis hier, l’IA Microsoft 365 Copilot est sortie de son mode « preview privée ». On espérait un peu une communication en fanfare de Microsoft et des annonces pour le grand public. Il n’en a rien été.

Aujourd’hui, ce n’est pas tant le tarif élevé de 30$ par utilisateur et par mois qui est un frein à l’accès à cette IA. C’est sa distribution. Elle n’est en effet disponible que pour les entreprises abonnées aux plans E3/E5 de Microsoft 365. Pour faire simple, si vous n’avez pas 300 utilisateurs et 9.000 dollars à mettre tous les mois dans l’IA, vous n’y avez pas accès.

On sait que Microsoft prépare une offre pour les utilisateurs TPE/PME exploitant Microsoft 365 Business ainsi que pour les utilisateurs des versions « Personnelle » et « Familiale ». On espérait que cette date du 1er Novembre allait être l’occasion pour Microsoft d’éclaircir ses plans. Mais ça n’a pas été le cas.

On rappellera toutefois que les utilisateurs des versions « Microsoft 365 Business » ont désormais accès à « Bing Chat Entreprise » qui est la même chose que Bing Chat mais qui garantit la sécurité des données et leur non-utilisation par Microsoft pour des apprentissages ultérieurs de ses IA. Pour y accéder, il suffit de se connecter à « Bing.com/chat » avec son identifiant Microsoft 365.

Il semble que l’IA générative coûte encore trop cher à Microsoft en ressources informatiques pour une généralisation de « Microsoft 365 Copilot ». La licence « Microsoft 365 » s’est d’ailleurs enrichie hier d’un nouveau paragraphe dédié à l’IA qui explique que l’accès à l’IA peut être capé et réduit si l’utilisateur en fait un usage abusif. En gros, ceux qui surconsomment voient leur accès à l’IA passer en mode « non prioritaire » et donc les temps de réponse s’allonger significativement.

Cependant, Forrester estime que malgré ces limitations plus de 6,9 millions d’utilisateurs aux US disposeront de Microsoft 365 Copilot fin 2024. De son côté, l’analyste Pipler Sandler estime que dès 2026, l’IA générative de la suite collaborative engrangera plus de 10 milliards de chiffre d’affaires annuel supplémentaire pour Microsoft.

En attendant, ceux qui ont accès à ChatGPT Plus peuvent depuis quelques jours utiliser GPT-4 en mode « Advanced Data Analysis » pour lui transférer PDF et autres documents (Word, Excel, Powerpoint, …) pour intéragir avec ces documents et demander résumés, extractions de données importantes, explications, analyses de données, etc.

