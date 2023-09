Github ouvre l’accès à son modèle génératif Copilot et le transforme en Chat coprogrammeur intégré au cœur de VS Code et Microsoft Visual Studio.

Il y a bien longtemps que l’univers du développement pur et dur n’avait connu une telle révolution. L’arrivée en 2023 de l’IA générative est en train non seulement de transformer les outils de développement mais également de métamorphoser la façon de développer et par exentension le métier de développeurs.

Après avoir proposé GitHub Copilot sur les espaces de développement Web dans une préversion limitée, GitHub annonce la disponibilité d’un chatbot de codéveloppement directement intégré dans les deux IDE les plus populaires au monde : Visual Studio et VS Code.

Un assistant au développement…https://docs.github.com/en/copilot/github-copilot-chat/using-github-copilot-chat

Désormais, que vous soyez une équipe de développeurs en entreprise ou un développeur idépendant voire un hobbyiste du code, le nouveau GitHub Copilot Chat vient vous seconder directement dans votre environnement de développement favori vous aidant à maîtriser de nouveaux langages, prendre en main de nouveaux frameworks, suggérer des modifications ou des lignes de code, résoudre des bugs, ou encore trouver des réponses à vos questions de codage en utilisant un langage naturel.

L’un des avantages les plus notables de GitHub Copilot Chat est la minimisation du changement de contexte. Totalement intégré dans l’IDE, il fluidifie le processus de développement aidant les développeurs à tout instant sans nuire à leur concentration ou leur élan.

… aux capacités multiples

En pratique, GitHub Copilot offre :

– Des conseils en Temps Réel : il fournit conseils, astuces solutions en temps réel, spécialement adaptés aux défis de codage auxquels vous êtes confrontés.

– Une analyse de code : les développeurs peuvent demander à l’IA de décomposer des concepts complexes et obtenir des explications détaillées sur des extraits de code, facilitant ainsi la compréhension et l’implémentation.

– Un débogage simplifié : Vous rencontrez des problèmes pour déboguer votre code ? GitHub Copilot Chat identifie non seulement les problèmes, mais propose également des suggestions, des explications et des approches alternatives pour les résoudre.

– Une sécurité renforcée : GitHub Copilot Chat peut suggérer des stratégies de remédiation et contribuer à réduire les vulnérabilités détectées lors des analyses de sécurité.

GitHub reprend un peu d’avance sur la concurrence de Google Codey, Meta Code LLama, Amazon CodeWhisperer et autre Tabnine AI en offrant une intégration conviviale et conversationnelle au cœur de Visual Studio et Visual Studio Code. Dit autrement, les éditeurs commencent à soigner les expériences développeurs avant de continuer à peaufiner et renforcer leurs modèles génératifs.

