Lors de la conférence client Dreamforce 2023 à San Francisco, Salesforce a dévoilé Einstein Copilot Studio, une plateforme qui permet aux entreprises de personnaliser la nouvelle intelligence conversationnelle Einstein Studio pour l’adapter aux besoins, aux métiers et à la culture de l’entreprise.

Dans la foulée des annonces de Microsoft autour de l’intégration de l’IA générative au cœur de Dynamics 365, Saleforce avait présenté Einstein GPT, la nouvelle génération de son intelligence artificielle embarquée au cœur de sa plateforme et donc désormais dopée à l’IA générative et ses capacités uniques pour dialoguer avec les humains et analyser des masses de données.

À l’occasion de sa conférence Dreamforce 2023 qui se tient cette semaine, Salesforce a continué d’enfoncer le clou sur l’omniprésence des IA dans sa plateforme. « Nous voulons construire la plateforme d’IA de confiance pour nos clients afin que chacun devienne un Einstein et soit plus productif » annonçait d’emblée le CEO Mark Benioff.

Un copilot global…

Et pour cela, Salesforce refonde sa plateforme pour l’ère de l’IA en lançant « Einstein 1 Platform » qui combine Salesforce Data Cloud (ex Genie), un framework de métadonnées (qui dans l’esprit rappelle Microsoft 365 Graph par exemple), et Einstein AI.

Parallèlement, Salesforce unifie ses expériences Einstein GPT en une seule IA conversationnelle, transversale et générative : Einstein Copilot. Au-delà des discussions et requêtes en langage naturel, Einstein Copilot permet aux utilisateurs d’entreprendre d’autres actions telles que la mise en œuvre d’un plan d’action recommandé après un appel de vente ou la création d’un nouvel article de connaissance du support, etc.

Selon Salesforce, Einstein Copilot permet à chacun « d’augmenter et amplifier ses propres capacités, ses compétences, son travail, et de se montrer plus efficace et plus productif ».

… et personnalisable !

Et pour permettre à Einstein Copilot d’en faire toujours plus dans les contextes métiers des entreprises, Salesforce a également lancé Einstein Copilot Studio qui permet aux entreprises d’aller plus loin que les fonctionnalités proposées par défaut. Avec Einstein Copilot Studio, les clients peuvent forger l’IA de Salesforce à leur marque, leurs produits et leurs spécificités de marché. Bref, en faire leur IA propre.

Plus précisément, Einstein Copilot Studio combine un générateur de prompts, un générateur de compétences et un générateur de modèles.

Le générateur de prompts permet aux clients de personnaliser des invites avancées qui s’inscrivent dans la culture de l’entreprise et qui peuvent ensuite être partagées ou transformées en fonctionnalité que chacun dans l’entreprise pourra utiliser sans compétence particulière en matière d’interrogation d’IA générative.

Le générateur de compétences offre la possibilité aux clients d’ajouter des actions personnalisées aux prompts. Ainsi, ils peuvent mieux contrôler les flux de travail accessibles sur Copilot. Par exemple, ils peuvent créer une action qui génère automatiquement un plan d’action après un appel commercial ou alors des analyses de marché traçant des comparaisons avec les concurrents.

Le générateur de modèles permet d’intégrer aisément leurs propres modèles ou des modèles tiers puis de les entraîner avec les données de Salesforce Data Cloud sans avoir à déplacer de données et avec un minimum d’opérations techniques. Pour simplifier au maximum les intégrations de modèles, Einstein Copilot Studio s’interface directement avec Google Cloud Vertex AI, AWS Sagemaker et Amazon Bedrock ou encore Databricks mais aussi avec les modèles de Cohere ou OpenAI.

Einstein Copilot et Einstein Copilot Studio fonctionnent au-dessus de la couche de confiance Einstein 1 Platform ce qui, selon Salesforce, permet aux équipes de générer des résultats d’IA de meilleure qualité en ancrant les réponses de l’IA aux données clients, tout en respectant les normes de confidentialité et de sécurité de l’entreprise.

