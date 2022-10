L’IA au service de tous, la collaboration à l’heure du travail hybride, la souveraineté numérique de l’Europe… Ces thèmes sont au cœur des préoccupations des responsables informatiques et des dirigeants. Pour évoquer ces nouveaux défis, Emilie Sidiqian, DG de Salesforce France est l’invité de Guy Hervier.

En 10 ans, le CA de Salesforce a été multiplié par 10. L’entreprise a popularisé à la fois les concepts de SaaS et l’idée de faire du CRM une plateforme centrale dans une approche de la gestion des entreprises à la fois ‘data-driven’ (pilotée par la donnée) et ‘customer centric’ (centrée sur les clients). Elle a renforcé sa présence stratégique en entreprise avec l’acquisition de MuleSoft, Tableau et Slack.

Emilie Sidiqian, DG de Salesforce France, est notre invité de la semaine. Avec Guy Hervier, elle revient sur les défis de l’IA (avec notamment l’annonce de Genie), du travail hybride (avec les nouveautés de Slack comme Canvas) et de la souveraineté numérique de l’Europe (avec l’arrivée d’HyperForce en France). Elle détaille également l’annonce de Salesforce d’investir 3,5 milliards de dollars sur 5 ans dans l’Hexagone et la création du centre de R&D à Grenoble. Et elle évoque les relations parfois houleuses entre le Cigref et les grands éditeurs autour des licences et du concept même du SaaS.

