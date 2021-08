En acquérant la startup allemande Servicetrace, Salesforce poursuit ses investissements autour de la modernisation des workflows d’entreprises. L’éditeur devient de facto un nouvel acteur de poids sur le marché déjà bien encombré de l’automatisation des processus par robots logiciels (RPA).

L’acquisition d’une solution de RPA par Salesforce s’inscrit dans la logique. Depuis l’acquisition de Mulesoft et sa solution iPaaS en 2018, l’éditeur n’a cessé d’enrichir son univers de développement no-code/low-code avec cette idée qu’aujourd’hui la plupart des processus d’entreprises peuvent s’appuyer sur des API pour assurer leur numérisation et par voie de conséquence leur automatisation.

Il manquait cependant à l’éventail des outils MuleSoft/Einstein/Salesforce Customer 360, une véritable plateforme d’automatisation des processus et d’orchestration des robots logiciels. Un manque que vient combler l’acquisition de Servicetrace, un spécialiste de la RPA classé dans le carré des Visionnaires dans le Magic Quadrant 2021 du Gartner. « Avec l’ajout de Servicetrace, MuleSoft sera en mesure de fournir une plate-forme d’intégration, de gestion des API et de RPA unifiée de premier plan, qui enrichira davantage Salesforce Customer 360, permettant aux organisations de proposer des expériences connectées de n’importe où, explique Brent Hayward, le CEO de MuleSoft. Les nouvelles fonctionnalités RPA amélioreront la solution Einstein Automate de Salesforce, permettant l’automatisation du flux de travail de bout en bout sur n’importe quel système pour les services, les ventes, les industries, etc. ».

On le comprend, Servicetrace fera donc désormais partie intégrante de MuleSoft et s’appuiera à la fois sur le potentiel d’intégration de la solution iPaaS de MuleSoft mais également sur les multiples API d’Intelligence Artificielle estampillée « Einstein » de Salesforce ainsi que les multiples modules de Customer 360 (et autres plateformes Salesforce).

Pour Servicetrace, c’est une aubaine alors que le marché de la RPA est désormais envahi par des gros bras. Le leader actuel UIPath a réalisé une IPO remarquée et remarquable alors que Microsoft est largement monté en puissance sur ce marché avec Power Automate, que ServiceNow s’est offert Intellibot, que SAP a récemment acquis Signavio et que même Google multiplie les initiatives sur le marché en se rapprochant d’Automation Anywhere. Un marché amené à se consolider alors que des spécialistes comme NICE, Blue Prism, Appian, Pegasystems, Workfusion, EdgeVerve, Nintex et d’autres peuvent intéresser les grands acteurs des solutions d’entreprises.

Les modalités de cette acquisition, qui reste soumise à l’approbation des autorités de régulation, n’ont pas été communiquées.