Salesforce dote sa messagerie d’équipe Slack de fonctionnalités telles Canvas, confirmant ainsi sa volonté d’aller concurrencer Google Docs et Microsoft Office sur le terrain des suites de productivité collaboratives en entreprise.

Annoncé à l’occasion de l’évènement Dreamforce 2022 qui se tient cette semaine à San Francisco, Canvas va enrichir la messagerie d’équipe Slack, rachetée l’an dernier par le spécialiste du CRM pour 28 milliards de dollars. Cette première évolution majeure de Slack depuis son rachat repose principalement sur la technologie Quip, suite de productivité collaborative, acquise par SalesForce en 2016.

Canvas est un nouvel espace de travail qui transforme la façon dont les équipes gèrent, organisent et partagent des ressources essentielles. Dotée de fonctionnalités no-code, la plateforme permet aux utilisateurs lambda de personnaliser leur espace avec des workflows d’automatisation. Complètement intégré à Customer 360, Canvas peut récupérer des données issues de la plateforme CRM de Salesforce mais aussi s’interfacer avec des applications tierces : Tableau, Excel, Google Workplace, outils d’Adobe… Salesforce prévoit d’étoffer progressivement la liste. « Notre objectif est d’aider nos clients à s’adapter à l’environnement professionnel du futur, qu’il repose sur un modèle hybride, sur le télétravail ou le présentiel », déclare Tamar Yehoshua, directrice des produits chez Slack. « Nous avons introduit des fonctionnalités telles que Slack Connect, les clips, les appels d’équipe et maintenant Canvas, afin de créer davantage de valeur pour nos clients et d’optimiser la collaboration au sein d’un QG numérique. »

En pratique, Canvas devrait favoriser l’accélération des ventes selon Salesforce en permettant aux équipes de partager des documents importants, de créer une liste affinée des canaux les plus pertinents pour assurer le support d’un compte ou encore en simplifiant la mise en place de workflows communs. Il devrait également faciliter l’intégration de nouvelles recrues, qu’il s’agisse de leur assigner une liste de tâches à réaliser, de les intégrer dans un workflow existant, de partager des contenus vidéo pour les former, etc. Enfin, toujours selon Salesforce, Canvas devrait aussi faciliter la création de campagnes plus performances grâce à une collaboration optimisée. D’autant que Salesforce a également profité de sa conférence annuelle pour lancer les espaces de coworking Slack Hubble en version finale. Les utilisateurs disposeront désormais d’un mode vidéo allégé, du partage d’écrans entre plusieurs participants ou encore de la prise en charge de conversations par écrit.

Parallèlement, l’éditeur a aussi annoncé la disponibilité de la nouvelle plateforme Slack pour développeurs, laquelle regroupe un ensemble d’outils et de modules réutilisables pour créer des workflows plus complexes qu’avec les fonctionnalités no-code. Dit autrement, Salesforce s’impose progressivement sur le marché des suites de productivité collaboratives avec des fonctionnalités avancées qui ne manqueront pas de faire sourciller ses concurrents Google et Microsoft.