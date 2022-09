Infrastructure de datalake évolutive, Genie transforme et harmonise les données en provenance d’une multitude de sources pour les rendre exploitables par les solutions de Salesforce et aider les entreprises à créer des services innovants.

Lancement en fanfare pour Dreamforce, l’évènement annuel organisé par Salesforce qui se tient actuellement à San Francisco (US) ! Au programme des bots, des automatisations et de l’IA à gogo pour optimiser la productivité et l’efficacité des entreprises, administrations publiques comprises.

Parmi les nombreuses annonces, on notera un partenariat étendu avec Snowflake axé autour du partage de données en temps réel. Cette collaboration s’inscrit très probablement dans le cadre du lancement de Genie, une plateforme de données qui alimente le CRM de l’éditeur en temps réel. Dit autrement, les clients de Customer 360 pourront désormais capitaliser sur des données rafraîchies en temps réel pour développer de nouveaux services et innover. « Chaque dirigeant d’entreprise sait qu’il est essentiel de répondre à ses clients en temps réel, avec une vue complète de chaque client, sans quoi il risque de les perdre », explique Bret Taylor, co-CEO de Salesforce. « C’est pourquoi nous avons développé Genie, l’innovation la plus importante de l’histoire de la plateforme Salesforce. Genie rend chaque cloud de la plateforme Customer 360 plus automatisé et plus intelligent. Genie rend possible des expériences client de nouvelle génération et des relations client plus approfondies ».

En pratique, Genie unifie les données pour créer un profil client en temps réel et un référentiel unique. Dans cette perspective, la plateforme est livrée avec de nombreux connecteurs pour pouvoir récupérer les données provenant des mobiles, du Web, du legacy (via MuleSoft) ou encore de datalakes propriétaires et autres sources accessibles via API. Reposant sur le modèle de métadonnées de Salesforce, Genie transforme et harmonise les données en temps réel, de telle sorte qu’elles sont directement exploitables par l’ensemble des solutions de l’éditeur, applications personnalisées comprises dès lors qu’elles respectent le modèle de données initial. La solution est basée sur Hyperforce (infrastructure de cloud public de Salesforce) et se connecte aux outils d’automatisation Flow et au moteur de recommandations alimenté par l’IA Einstein. Elle peut être enrichie de sources et fonctionnalités externes, dont Snowflake, mais aussi des modèles IA de SageMaker d’AWS. Pour permettre à ses clients d’organiser des campagnes marketing plus personnalisées et efficaces, Genie s’interface aussi avec Amazon Ads et Meta. Selon Salesforce, 18 partenaires auraient déjà créé des applications pour genie, disponibles via AppExchange.

Enfin, parmi les annonces de cette première journée de l’événement, il convient également de noter une série d’innovations autour de la plateforme Customer 360 pour améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises. Dans ce domaine, Salesforce a lancé Flow for Industries, une extension de la suite Flow dédiée à l’élaboration, la gestion et l’exécution de flux et de processus. En appui sur les technologies low-code, Flow for Industries permet d’automatiser des tâches avec un minimum de connaissances en programmation. Selon Salesforce, il devrait permettre aux entreprises d’accomplir plus de tâches avec moins de ressources, de gagner en efficacité et d’offrir une meilleure expérience client, à grande échelle.