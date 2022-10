Éditeur de la solution SPLIT, la start-up française Astrachain vient d’appliquer sa technologie innovante à la protection et à la souveraineté des données sous Salesforce.

Start-up française créée à l’été 2021, Astrachain est spécialisée dans la protection des données via la blockchain. Sa solution SPLIT repose sur la technologie Omincloud développée par la société. Elle permet de chiffrer, fragmenter, stocker et partager des fichiers de façon sécurisée. Un nouveau plug-in spécifique à Salesforce permet désormais de continuer à utiliser le CRM numéro mondial tout en protégeant les données contre les risques liés aux législations extra-européennes, Cloud Act compris.

Concrètement, SPLIT s’appuie sur les avantages des infrastructures des fournisseurs de cloud du marché, tout en permettant aux organisations de garder le contrôle sur l’accès et la protection de leurs données en les fragmentant et en les distribuant via une blockchain privée. Ainsi, chaque cloud ne dispose plus que d’une vision parcellaire et chiffrée des informations. Chaque fragment étant inexploitable en l’état, seule l’entreprise peut accéder à ses données.

Afin de respecter les réglementations européennes, Astrachain stocke les fragments dans des datacenters géographiquement localisés en Europe et conformes RGPD. À terme, la société envisage de laisser ses clients choisir la localisation des datacenters. En attendant, sa technologie compte déjà quelques clients et partenaires de renom dont notamment OVHCloud, Microsoft, AWS, Google Cloud, Betclic, Banijay… sans oublier le soutien de la CNIL et de BpiFrance.

Avec SPLIT.force, Astrachain étend donc sa technologie aux données Salesforce, répondant par la même occasion au besoin des entreprises qui doivent combiner souveraineté et utilisation des outils du leader mondial du CRM. Comme l’ensemble de sa gamme SPLiT, le plug-in ne nécessite aucun déploiement de solutions de chiffrement complexes ni de gestion des clés de chiffrement inhérentes. Il bénéficie aussi de SPLiT.cockpit, solution de contrôle permettant aux clients de superviser les usages : états des serveurs, gestion des accès, administration de la donnée, etc.