Respectivement dévoilées à l’occasion de Microsoft Inspire 2023 et de la Build 2023, les éditions « Entreprise » de l’IA générative Bing Chat et du navigateur Edge sont officiellement disponibles en Preview pour tout utilisateur d’une version Business ou Entreprise de Microsoft 365.

Bonne nouvelle pour les entreprises. Leurs collaborateurs vont désormais pouvoir converser sans risque avec l’IA Bing Chat et naviguer sur le Web de façon plus sécurisée sans dépenser plus !

Microsoft vient en effet d’officialiser la sortie du mode « Edge for Business » et celle de sa nouvelle IA générative « Bing Chat Enterprise ». Pour en profiter, il suffit de disposer d’abonnements ‘Business’ ou ‘Enterprise’ à Microsoft 365.

Microsoft Edge for Business : le Web en plus sûr

« Edge for Business » n’est pas à proprement parler une nouvelle version du navigateur Microsoft Edge. C’est plutôt un nouveau mode de navigation qui s’active automatiquement dès lors que l’utilisateur s’authentifie sur son navigateur avec un profil Microsoft 365.

Pour rappel, Microsoft Edge dispose d’une notion de « profils » qui permet notamment de s’assurer que vos historiques et favoris sont bien synchronisés entre vos appareils. Il est ainsi possible d’attacher à Edge aussi bien un profil « Personnel » (avec un compte Microsoft classique) et/ou un profil « Professionnel » (avec un compte Microsoft 365). Le profil actif s’affiche sous forme d’icône en haut à droite de la fenêtre du navigateur. Il suffit de cliquer dessus pour basculer d’un profil à l’autre.

Avec la dernière itération de Microsoft Edge, cliquer sur cette icône pour sélectionner un profil professionnel active automatiquement le mode « Edge for Business » qui se caractérise en barre des tâches par une icône Edge légèrement différente (elle s’enrichit d’un petit porte-document) signalant l’activation du mode Business.

L’idée derrière ce mode Business est de cloisonner les activités professionnelles et personnelles des collaborateurs alors que les frontières entre « vies Pro et Perso » ont depuis longtemps explosé et que le télétravail n’a fait que mixer un peu plus les temps consacrés aux activités pro et perso.

Lorsque l’utilisateur sélectionne son profil professionnel, tous les sites s’ouvrent automatiquement sur une instance « For Business » du navigateur. Le navigateur applique alors automatiquement des contrôles de confidentialité renforcés et un thème propre qui peut être personnalisé aux couleurs de l’entreprise (de sorte que le collaborateur sache immédiatement dans quel mode il visionne un site).

Chacune des expériences, « Business » et « perso », utilise son propre cache, son propre stockage, son propre historique. De même, les identifiants de vos sites et services personnels ne sont pas synchronisés avec le compte entreprise (si vous utilisez le gestionnaire de mots de passe intégré à Edge).

« Avec une sécurité, une productivité, une gestion administrative mais aussi une IA intégrée, tous nativement ajustés pour l’entreprise, Edge for Business permet aux organisations de maximiser la productivité et la sécurité, et offre la possibilité de créer une séparation entre la navigation professionnelle et personnelle avec un basculement automatique entre la fenêtre de navigation personnelle non administrée (profil MSA) et la fenêtre de navigation professionnelle administrée (profils Microsoft Entra ID, Azure AD) », explique Microsoft dans les notes de mise à jour.

Car « Edge for Business » ne se limite à renforcer les sécurités de base, il offre également aux administrateurs de nouveaux contrôles d’accès, de sécurité, de prévention des pertes de données (DLP) et de conformité qui sont automatiquement appliquées sur les instances « For Business » de Edge et pas sur celles en mode personnel. Les administrateurs peuvent gérer les politiques de sécurité et confidentialité du mode « for Business » depuis Intune ou depuis une interface Web intégrée à l’écran d’administration de Microsoft 365.

Ce mode présente plusieurs atouts pour les entreprises. D’abord il peut être automatiquement implémenté aussi bien sur les PC managés par l’entreprise que sur les PC non managés (comme un PC personnel par exemple). Ensuite, il est disponible sur les versions Windows, Mac, Android et Linux du navigateur, ce qui permet de centraliser la sécurité des navigations Web quel que soit l’environnement de travail du collaborateur qu’il soit chez lui ou dans les bureaux de l’entreprise. Enfin, il permet de mieux cloisonner tous les services Web utilisés dans le cadre professionnel pour réduire la surface d’attaque du SI de l’entreprise. Notamment parce qu’on peut y attacher les fonctionnalités DLP et Rights Management de Microsoft 365 afin, typiquement, d’éviter que les employés partagent des données confidentielles de l’entreprise avec les IA génératives. Ce qui nous amène à la deuxième nouveauté du jour, parfait complément de la première…

Bing Chat Entreprise : utiliser l’IA sans risque

Annoncée lors de la conférence Inspire 2023 cet été, Bing Chat Entreprise est une version spéciale de l’IA générative qui a animé tout ce début d’année, autrement dit Bing Chat, l’IA conversationnelle orientée recherche et basée sur GPT-4 lancée en février dernier.

Contrairement au Bing Chat accessible à tous, la version « Entreprise » garantit que les données confiées à l’IA sont protégées, ne fuiteront pas hors de l’organisation et ne seront jamais utilisées pour entraîner les prochaines IA de Microsoft. Les données échangées avec l’IA ne sont pas stockées et ne peuvent pas être visualisées par les administrateurs Microsoft. En outre l’IA est configurée un peu différemment afin de fournir par défaut des résultats conformes aux exigences des entreprises ou des universités (il existe une variation de l’IA pour les comptes Microsoft 365 for Education).

Comme pour le mode Edge for Business, les entreprises n’ont rien à déployer de spécial pour s’assurer que leurs collaborateurs interrogent la version Entreprise de Bing Chat. Il suffit qu’il soit connecté sur la page Bing avec un compte Microsoft 365 Business ou Entreprise. Toutefois, les administrateurs doivent d’abord autoriser l’accès à Bing Chat Entreprise dans les paramètres d’administration de Microsoft 365.

Au final, voilà deux nouveautés qui devraient interpeller bien des DSI et des RSSI alors que ces derniers rentrent progressivement de vacances. De quoi lancer la « rentrée de l’entreprise » sur de nouvelles bases plus saines…

