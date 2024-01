Microsoft veut imposer son IA « Copilot » au cœur de Windows et des PC. Au point d’en dédier une nouvelle touche sur les claviers des futurs « AI PC » que l’on devrait découvrir au CES dans quelques jours.

Microsoft Copilot est la star IA de ce début d’année. Officiellement lancée le 1er décembre dernier, l’IA de Microsoft permet de disposer gratuitement du meilleur de ChatGPT Plus avec l’accès au modèle GPT-4 Vision, aux plug-ins et à la génération d’images par Dall-E3. Elle est disponible depuis n’importe quel navigateur Web (copilot.microsoft.com) mais aussi depuis iOS et Android via des apps disponibles depuis quelques jours sur les stores d’Apple et Google.

Et Microsoft veut en 2024 l’intégrer toujours plus intrinsèquement à notre quotidien et surtout à Windows.

L’éditeur vient ainsi d’annoncer ce qu’il qualifie de « plus grand changement sur le clavier des PC depuis 30 ans » : en 2024, les claviers PC vont en effet s’enrichir d’une nouvelle touche « COPILOT ».

Il y a près de 30 ans (pour la sortie de Windows 95), Microsoft officialisait l’apparition des touches « Windows » et « Application / Menu Contextuel » sur les claviers des PC. Depuis, Microsoft n’avait plus vraiment cherché à imposer de nouvelles touches sur les claviers même si l’éditeur a tenté à plusieurs reprises d’introduire des touches spéciales pour la recherche, pour le multimédia ou même pour Office sur ses propres claviers.

L’annonce intervient à quelques jours de l’ouverture officielle du CES de Las Vegas où l’on s’attend à voir débarquer une pléthore de nouvelles machines estampillées « AI PC » et embarquant des processeurs Qualcomm, Intel et AMD avec NPU (accélérateurs IA) intégrés.

« Nous considérons ce changement comme un nouveau moment de transformation dans l’évolution de Windows, un moment où Copilot va devenir le point d’entrée dans le monde de l’IA sur PC » explique Yusuf Mehdi, VP et directeur marketing Consumer chez Microsoft, dans un billet de blog. « Nous pensons qu’elle permettra aux gens de participer plus facilement à la transformation de l’IA. La touche Copilot rejoint la touche Windows en tant qu’élément central du clavier de l’ordinateur. Lorsqu’elle est actionnée, la nouvelle touche invoque l’expérience Copilot in Windows, ce qui permet d’intégrer Copilot de manière transparente dans votre vie quotidienne… ».

Sur les machines sur lesquelles Copilot n’est pas installé ou activé, la touche appellera la recherche Windows.

Reste que l’éditeur s’est montré imprécis sur le positionnement de cette touche. Ce qui a suscité bien des débats sur les réseaux sociaux, certains affirmant que Microsoft allait supprimer la seconde touche ALT ou la touche Prt Screen. En réalité, il semble que l’éditeur ne compte pas « rajouter » une touche, mais remplacer la touche « Application / Menu Contextuel » peu utilisée au quotidien (puisque faisant double emploi avec le clic droit) par la touche Copilot. Reste que chaque constructeur ayant quelque peu sa propre disposition clavier, l’implémentation de cette touche Copilot sera peut-être différente d’un PC à l’autre. Mais elle a de fortes chances d’être obligatoire à l’avenir pour Windows 12 et pour les PC estampillés « AI PC ». On en saura plus au CES…

