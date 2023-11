L’IA ne sera donc pas dédiée à Windows 11. Lors de sa conférence Ignite, l’éditeur a confirmé l’intégration du volet Copilot dans Windows 10. Certains Windows Insiders l’expérimentent déjà.

Alors que la twittosphère (la X-o-sphere désormais ?) ne cesse de s’émouvoir du charivari chez OpenAI et que le reste de la planète continue d’expérimenter les récentes nouveautés de ChatGPT Plus, Microsoft cherche à rendre son IA « Microsoft Copilot », fusion du savoir de Bing et des capacités d’expression et de réflexion de GPT-4, accessible au plus grand nombre.

À l’occasion de sa conférence Ignite la semaine dernière, l’éditeur a universalisé l’accès à son IA depuis n’importe quel système, n’importe quel navigateur et n’importe quel device avec sa Web App « copilot.microsoft.com », évolution de l’ancien Bing Chat.

L’IA a également fait son apparition au cœur de Windows avec la mise à jour d’automne, bien que celle-ci ne soit pas directement utilisable en Europe pour éviter toute entorse aux règles contraignantes du RGPD et du DMA. Microsoft préfère peaufiner son volet Copilot avant d’en ouvrir l’accès aux européens.

Seulement cette intégration – qui, à terme, promet de métamorphoser le rôle et l’utilisation d’un OS comme Windows – ne sera jamais aussi populaire que Microsoft le souhaiterait dans les entreprises, tant ces dernières trainent des pieds à migrer sur Windows 11 et cherchent à prolonger autant que possible Windows 10.

L’éditeur le sait et a donc officiellement choisi de porter également son volet Copilot sur Windows 10. Il en a fait l’annonce lors de la deuxième journée de sa conférence Ignite 2023 et a commencé à la concrétiser dès cette semaine auprès de certains « Windows Insiders » (bien évidemment non européens).

Selon Microsoft, « Copilot in Windows » offre « une version sécurisée et managée de l’IA générative Copilot aux appareils Windows 10 et Windows 11 afin que les employés ne partagent pas accidentellement des informations confidentielles ou propriétaires. Grâce à Copilot, les employés peuvent gagner du temps et ménager leurs efforts en demandant des informations et des services en un seul endroit, simplement en tapant des invites en langage naturel ou en utilisant leur voix. Ils peuvent aussi explorer de nouvelles possibilités et idées en générant un contenu créatif et innovant qui comprend à la fois du texte et des images ».

Sous Windows 10, Copilot se manifeste par une nouvelle icône tout à droite de la zone de notification du système. En cliquant dessus, un volet interactif apparaît qui permet non seulement de poser des questions à l’IA mais qui réagit également en temps aux actions de l’utilisateur pour lui apporter de l’aide, des explications, ou suggérer des actions.

