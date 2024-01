Après Copilot et Copilot for Microsoft 365, Microsoft lance une troisième déclinaison de son assistant IA qui s’intègre à la suite bureautique familiale et personnelle Microsoft 365 mais tarifé à 20$ par mois.

Le premier décembre dernier, Microsoft officialisait la disponibilité de Microsoft Copilot, son IA gratuite concurrente de ChatGPT ainsi que Copilot for Microsoft 365, une onéreuse IA destinée aux grandes entreprises et totalement intégrée à ses outils collaboratifs.

Cette semaine, Microsoft a complété son offre IA d’une troisième proposition. Dénommée « Copilot Pro », elle est accessible à tous ceux prêt à investir 20 dollars par mois pour disposer d’une assistance intelligente au cœur de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook.

Cette intégration au cœur des outils bureautiques de Microsoft n’est pas le seul atout de Copilot Pro. Contrairement à la version gratuite de Copilot, la version Pro s’appuie aussi sur les dernières versions des modèles d’OpenAI (à commencer par GPT-4 Turbo) et bénéficiera à termes en priorité des améliorations fonctionnelles et des évolutions des modèles. Elle donne également accès à la fonction de personnalisation dénommée Copilot GPT Builder, implémentation par Microsoft des nouveaux GPTs d’OpenAI.

La validation d’un abonnement « Copilot Pro » active en quelques minutes les nouvelles fonctionnalités « Copilot » dans les outils bureautiques de la suite Office sur Windows mais également sur Mac et sur iPad. L’application Microsoft 365 sur le Web et sur Android va quant à elle intégrer plus simplement Microsoft Copilot.

Copilot Pro vient ainsi s’imposer en concurrent du nouveau « ChatGPT Teams » mais aussi du futur « Bard Advanced » version payante de Bard dopée au modèle Gemini Ultra que Google doit annoncer très prochainement.

En revanche, contrairement à « Copilot for Microsoft 365 », la version Copilot Pro ne donne pas droit aux améliorations IA intégrées à Teams ni à l’outil de création d’IA conversationnelles et interactives « Copilot Studio ». D’ailleurs, Microsoft annonce désormais que « Copilot for Microsoft 365 » (facturé 30$ par mois et par utilisateurs) n’est plus réservée aux entreprises de plus de 300 employés et devient même accessible aux entreprises restées sur les anciens plans Office 365 E3 et E5.

Découvrez Copilot Pro en action à travers cette vidéo :

