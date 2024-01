C’est fait ! Le GPT Store est officiellement ouvert : il donne accès à des milliers de « ChatGPT » personnalisés pour des besoins précis ou des domaines d’activité donnés. Et certains de ces « GPTs » sont franchement pratiques pour ceux qui n’ont aucune science du « prompt ».

Annoncé pour Décembre à l’occasion de l’OpenAI DevDay en novembre dernier, mais repoussé à début 2024 après la fameuse crise interne du faux départ de Sam Altman, le « GPT Store » est officiellement ouvert ! Une ouverture très attendue au point de rendre ChatGPT indisponible une bonne partie de la matinée tant les curieux ont surchargé les infrastructures de l’éditeur alors que se déployait la nouvelle version de la plus célèbre des IA conversationnelles.

A chacun son ChatGPT personnalisé

Sur le fond le GPT Store n’a rien de bien magique. C’est juste un moyen d’exposer – et à terme de monétiser – des GPTs. Rappelons que depuis novembre, les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent créer leur propre « GPT » : au travers de discussions et d’envois d’informations, ils peuvent personnaliser et spécialiser ChatGPT à des tâches particulières, puis exposer cette version personnalisée de ChatGPT à d’autres. Cela évite aux utilisateurs d’avoir à redéfinir systématiquement des contextes et élaborer des prompts complexes pour voir ChatGPT répondre de façon optimale à des demandes visant des actions spécifiques ou des domaines spécifiques.

Le principe est tellement simple qu’en l’espace de trois mois, 3 millions de GPTs ont été créés par les utilisateurs. Ces derniers sont libres de se les garder pour eux ou bien de les partager. C’est dans ce deuxième cas que le GPT Store prend tout son sens. Les « GPTs » partagés sont désormais regroupés et facilement découvrables et accessibles via le Store.

Déjà 3 millions de GPTs

Les GPTs – qui doivent respecter les politiques d’OpenAI – sont validés par les équipes de contrôle d’OpenAI avant d’apparaître dans le Store. Ils sont automatiquement classés par catégories et peuvent être retrouvés à l’aide de mots clés.

Si la plupart des GPTs sont conçus sans programmation, il est aussi possible de créer des GPT plus élaborés et liés à des sites ou services d’entreprise, à l’aide du SDK d’OpenAI et des Plugins. Dit autrement, des GPTs évolués seront donc prochainement disponibles à travers le Store. OpenAI a d’ailleurs confirmé le lancement d’ici la fin du premier trimestre 2024 d’un programme de partage de revenus, les développeurs étant payés en fonction de l’engagement des utilisateurs. À plus long terme, des GPTs payants devraient aussi faire leur apparition notamment à l’occasion d’une future ouverture du Store à la version gratuite de ChatGPT.

Car pour l’instant, le GPT Store et ses GPTs ne sont accessibles qu’aux utilisateurs payants autrement dit aux utilisateurs de ChatGPT Plus, ChatGPT Teams et ChatGPT Entreprise.

Des GPTs à essayer d’urgence

Parmi les premiers GPTs diffusés via le store se dessinent quelques tendances. Il y a des GPTs qui sont spécialisés sur un domaine (comme l’aide au développement, l’apprentissage d’une langue ou d’un langage), d’autres sur les publications scientifiques, d’autres sur la récupération d’informations par Internet, d’autres sur la création d’images… Certains GPTs vous aident à analyser des documents ou à créer rapidement et sans effort des sites Web. Certains sont même spécialisés sur l’élaboration de prompts pour Dall-E ou d’autres IA.

La rédaction d’InformatiqueNews vous invite ainsi à découvrir :

– AiPDF, pour discuter autour de fichiers PDF pesant jusqu’à 2 Go ;

– AllTrails, le ChatGPT spécialisée dans les randonnées ;

– Consensus et Scispace, des ChatGPT spécialisés dans l’exploration des publications académiques ou scientifiques ;

– Code Tutor, un ChatGPT qui vous apprend à développer ;

– Data Analyst, le ChatGPT spécialiser dans l’analyse et la visualisation de données à partir d’un document ou d’un tableau Excel ;

– Math Solver et Wolfram, deux ChatGPTs spécialisés dans la résolution de programmes mathématiques ;

– Planty, pour les fans de jardinage qui veulent reconnaître des plantes ou savoir quoi planter ;

– Promp Perfect, le ChatGPT qui vous aide à formaliser les prompts les plus efficaces ;

– Slide Maker, le ChatGPT spécialisé dans la création de slides PowerPoint ;

– Web Browser, un ChatGPT orienté recherche Web façon Bing Chat…

Il existe des centaines d’autres GPTs à découvrir… A condition – comme déjà dit plus haut – d’avoir accès à la version payante « ChatGPT Plus », le store n’étant pour l’instant accessible qu’aux utilisateurs payants.

