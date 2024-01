Le succès de ChatGPT Plus et des API payantes d’accès à ses modèles propulse les résultats de la startup OpenAI qui explose littéralement ses prévisions de croissance.

En janvier 2023, Sam Altman espérait réaliser 200 millions de dollars de chiffre d’affaires sur l’année tout en annonçant que les modèles génératifs d’OpenAI – alors disponibles depuis quelques mois sous forme d’API – avaient rapporté 28 millions de dollars en 2022.

Mais, selon les indiscrétions récoltées par Reuters, OpenAI devrait annoncer avoir réalisé en 2023 un chiffre d’affaires supérieur à 1,6 milliard de dollars !

Soit 8 fois plus qu’anticipé et presque 60 fois plus que l’an dernier !

Ces chiffres résument finalement à eux seuls à quel point l’IA générative a été adoptée rapidement et contre toute attente en 2023. Ils expliquent aussi sans doute, au moins en partie, pourquoi l’entreprise a connu une telle crise culturelle et identitaire qui a failli la détruire en Novembre dernier.

Les revenus proviennent bien évidemment de la version payante de ChatGPT, ChatGPT Plus, mais aussi du partenariat avec Microsoft Azure et bien évidemment de l’exploitation via des API de ses différents modèles. Ces API permettent en effet aujourd’hui à toute une myriade de services et d’applications tierces de bénéficier aisément de fonctionnalités d’IA génératives que ce soit pour analyser/résumer des textes, analyser des images, générer des illustrations, etc. Les API payantes d’OpenAI sont ainsi aujourd’hui exploitées par de très nombreux éditeurs qui ont voulu enrichir les expériences utilisateurs de leurs services mais aussi par de nombreuses entreprises qui les exploitent pour leurs développements internes et apps métiers.

Un Business florissant qui devrait encore s’étendre en 2024 alors qu’OpenAI prépare la sortie de son GPT Store et de nombreux nouveaux services. Et ceci même si la concurrence du partenaire Microsoft (qui rappelons-le propose gratuitement l’essentiel de ChatGPT Plus avec son Microsoft Copilot disponible sur les PC mais aussi sur iOS et Android) et celles de Google, Midjourney, Anthropic, MistralAI et autres vont s’intensifier dans les prochains mois.

