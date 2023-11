Après la saga invraisemblable de la semaine dernière, OpenAI officialise sa nouvelle organisation avec le retour au bercail de ses têtes pensantes et une place sans droit de vote à Microsoft dans son Board.

Cela avait été annoncé mais c’est désormais officiel, toute l’ancienne équipe dirigeante d’OpenAI reprend bien les commandes de la startup qui a fait de l’IA générative l’évènement Tech de l’année 2023.

Sans surprise, Sam Altman – viré il y a 2 semaines – est nommé CEO de l’entreprise, Greg Brockman – démissionnaire – retrouve son siège de Président et Mira Murati – nommée CEO durant 24H puis écartée – retrouve son poste de CTO.

L’ancien co-CEO de Salesforce, Bret Taylor, devient officiellement Chairman of the Board et prend donc la tête d’un conseil d’administration très remanié puisqu’un seul titulaire retrouve son poste, Adam d’Angelo (CEO de Quora et seul défenseur de Sam Altman). Comme prévu, l’ex-secrétaire du trésor américain, Larry Summers rejoint également le Board.

Par ailleurs, OpenAI a confirmé que Microsoft allait aussi être représenté au Board mais en tant qu’observateur sans droit de vote. Ça évitera ainsi à Satya Nadella d’apprendre les mauvaises a postériori comme ça a été le cas durant la crise d’il y a deux semaines. Le nom de cet observateur n’a pas encore été communiqué.

« Je n’ai jamais été aussi enthousiaste pour notre avenir » écrit ainsi Sam Altman dans une lettre aux employés d’OpenAI confirmant sa re-nomination en CEO. « Je suis extrêmement reconnaissant à chacun pour son travail acharné dans une situation peu claire et sans précédent, et je crois que notre résilience et notre esprit nous distinguent au final dans le secteur. Je suis très, très optimiste quant à nos chances de réussite dans l’accomplissement de notre mission ».

Il en profite également pour signaler que Jakub Pachocki, Szymon Sidor and Aleksander Madry, trois figures clés d’Open AI et chercheurs en IA réputés, qui avaient immédiatement donné leur démission après l’annonce du licenciement de Sam Altman, sont aussi de retour chez OpenAI.

Sam Altman estime qu’au final, OpenAI sort plus fort de cette épreuve alors qu’aucun client n’a annulé son abonnement depuis le début de la saga. Et il a probablement raison. L’équipe s’est montrée soudée derrière Altman, certes peut-être plus pour le package financier qu’Altman envisageait de distribuer avant d’être viré que pour l’homme lui-même… « Follow the money » reste toujours vrai pour comprendre ce genre de saga même si d’autres raisons plus complexes peuvent aussi entrer en compte.

Enfin, Sam Altman n’oublie pas dans sa lettre de saluer le soutien de Microsoft et de son CEO : « Satya, Kevin, Amy et Brad ont été des partenaires incroyables tout au long de cette histoire, avec des priorités parfaitement adaptées. Ils nous ont soutenus et étaient prêts à nous accueillir tous si nous ne parvenions pas à atteindre notre objectif principal. Nous avons clairement fait le bon choix en nous associant à Microsoft et je suis ravi que notre nouveau conseil d’administration les comprenne en tant qu’observateurs sans droit de vote. Je vous remercie. ».

