Choc cette nuit dans l’univers de l’IA. Sam Altman, visage, cofondateur et CEO d’OpenAI est viré par le Board de la startup. Son président, Greg Brockman, également cofondateur, démissionne dans la foulée.

Il y a du rififi dans la startup phare de l’IA générative. C’est un scénario vu maintes et maintes fois : Le conseil d’administration, le Board, licencie brutalement le CEO et fondateur de la startup. Le plus souvent, c’est pour des raisons de divergence dans la stratégie financière à court terme mais pas toujours.

Ici, la startup s’appelle OpenAI. Et le CEO Cofondateur n’est autre que la figure emblématique de l’entreprise, Sam Altman.

Divergences de points de vue sur le financement de l’entreprise ? Sur l’éthique de l’IA ? Sur l’avancement de GPT-5 ? Sur le partenariat avec Microsoft ? Sur les besoins d’infrastructure d’OpenAI alors que l’entreprise a dû mettre en pause les nouveaux abonnements ? Difficile de connaître les raisons réelles qui ont mené à cette éviction soudaine.

Selon nos sources, le Board et plus particulièrement son chef scientifique, Ilya Sutskever, aurait reproché à Sam Altman un manque d’honnêteté et de transparence dans sa communication interne. Et notamment le conseil d’administration n’aurait pas apprécié de voir le CEO investir dans différentes startups technologiques IA (notamment autour de matériels et puces IA), des projets qui auraient pu ou dû être intégrés dans la stratégie d’OpenAI.

Pour rappel, le conseil d’administration d’OpenAI est composé du scientifique en chef Ilya Sutskever, du PDG de Quora Adam D’Angelo, de l’entrepreneur technologique Tasha McCaley et de Helen Toner du Georgetown Center of Security and Emerging Technology.

Il n’est pas exclu que les récents déboires d’OpenAI, victime d’une attaque DDoS massive puis d’une saturation de ses infrastructures imposant la clôture des nouvelles inscriptions, aient joué un rôle dans la décision du comité. Ces évènements ont probablement aussi joué un rôle dans les tensions entre le CEO et son Board. Les gouttes qui ont fait déborder le vase ?

Officiellement, le Board dit avoir perdu sa confiance en Sam Altman. Pour compliquer l’histoire, le président de la startup, ami de Sam Altman et cofondateur d’OpenAI, Greg Brockman, annonce lui aussi sa démission à effet immédiat.

À court terme, ce départ ne devrait pas changer grand-chose puisque le CEO par intérim n’est autre que le CTO, la directrice technique, Mira Murati. À plus long terme, c’est une toute autre histoire tant Sam Altman et Greg Brockman ont joué un rôle clé dans la création et l’évolution d’OpenAI mais aussi dans la mise à disposition de tous de ChatGPT il y a moins d’un an !

À peine confirmée dans ses nouvelles fonctions, Mira Murati s’est empressée d’appeler Microsoft. Apparemment l’éditeur n’aurait appris la nouvelle de l’éviction de Sam Altman que quelques minutes avant que l’information ne soit publique. Dans un court communiqué, Satya Nadella a renouvelé sa confiance en OpenAI et dans sa roadmap technologique.

