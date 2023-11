À l’occasion de la toute première conférence développeur de sa jeune histoire, OpenAI a dévoilé des outils permettant à chaque développeur de créer leur propre ChatGPT spécialisé en appui sur son nouveau modèle GPT4-Turbo.

OpenAI continue de décliner la puissance de ses modèles IA pour satisfaire la diversité des besoins des entreprises. Après avoir lancé il y a peu « ChatGPT Enterprise », version sécurisée de ChatGPT Plus à usage exclusif des entreprises, l’éditeur a lancé cette semaine sa nouvelle offre « GPTs ».

« Les GPTs sont un nouveau moyen pour chacun de créer une version personnalisée de ChatGPT afin que l’IA conversationnelle se rende plus utile au quotidien et pour des tâches spécifiques, au travail comme à la maison, puis de partager cette création avec d’autres » explique l’éditeur.

L’annonce est importante à plus d’un titre…

Des ChatGPT personnalisés et ouverts

D’abord parce qu’elle permet effectivement de créer simplement des versions personnalisées de ChatGPT.

OpenAI affirme qu’aucune compétence en programmation n’est nécessaire. Il s’agit essentiellement d’aller plus loin que les « Custom Instructions », les instructions personnalisées introduites en juillet dernier.

Pour créer un de ces GPTs, il suffit d’entamer une conversation, de lui donner un ensemble d’instructions qu’il va mémoriser, de lui inculquer les connaissances supplémentaires qui peuvent être utiles, et de sélectionner ensuite ce qu’il peut ou ne peut pas faire : rechercher sur Internet, créer des images, analyser des données, exploiter des Plug-ins….

Et ça va même plus loin. Votre GPT peut intégrer des données externes, se connecter à des bases de données, emails et autres sources de données, et même exploiter des API externes (donc des services externes) pour réaliser des opérations et interagir avec le monde réel !

Un store de GPTs

Ensuite, parce que ces GPTs constitueront à terme une nouvelle source de revenus non seulement pour OpenAI mais aussi pour les développeurs de ces « GPTs ».

Comme l’explique OpenAI, chacun peut créer son ChatGPT, soit à des fins personnelles, soit dans le cadre de son entreprise en le partageant avec ses collègues ou soit carrément dans le but d’en faire un outil mondial en le partageant publiquement.

Ainsi, OpenAI lancera fin novembre un « GPT Store ». Lorsque votre « GPT » est publié sur le « Store », il peut être cherché, trouvé et utilisé par les internautes. À terme, il sera même possible de monétiser l’accès à votre GPT et donc en faire un produit commercial

Des GPTs d’entreprises

OpenAI insiste : si les GPTs sont des outils ouverts à tous, ils répondent aussi et peut-être même surtout aux besoins des entreprises. La solution permet de créer des versions de ChatGPT personnalisées pour les besoins de l’entreprise mais aussi alignées sur la culture et les métiers de l’entreprise. Des GPTs spécialisés peuvent être créés pour satisfaire des cas d’usage spécifiques.

Les conversations réalisées par le biais de ces GPTs sont sécurisées et les échanges ne sont pas utilisés par OpenAI pour affiner et réentrainer ses modèles.

Les GPTs créés par l’entreprise peuvent être publiés dans un espace sécurisé propre à l’entreprise et la console d’administration de cet espace permet de choisir comment chaque GPT est partagé et s’il peut ou non être accédé par des profils externes à l’entreprise.

Avec ces « GPTs », OpenAI reprend une longueur d’avance sur la concurrence mais s’ouvre aussi de nouveaux horizons et de nouvelles sources de revenus. À en juger par le succès actuel de ChatGPT, il y a fort à parier que ces « GPTs » rencontreront rapidement une large audience, notamment en entreprise.

