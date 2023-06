Décriée, interdite, sanctionnée… l’IA générative interpelle le milieu enseignant. Beaucoup se sentent encore démunis, voire menacés, par l’entrée en scène de cette IA bavarde. Mais de plus en plus d’enseignants commencent à y voir un potentiel pour leur métier et pour les perspectives d’avenir de leurs élèves.

Entre les pays qui ont opté pour une interdiction pure et simple de ChatGPT à l’école et les écoles qui essayent d’encadrer tant bien que mal son utilisation, allant jusqu’à l’interdire sous peine de sanctions, l’IA générative n’a pas bonne presse dans l’enseignement.

Mais ce n’est qu’une impression ! Si l’on en croit l’étude « Futureready education – Empowering secondary school students with digital skills » réalisée par Capgemini Research Institute, près de 60% des enseignants du secondaire dans le monde estiment que l’interaction avec les systèmes d’intelligence artificielle (IA) sera une compétence requise pour les emplois du futur. Et plus de la moitié (62%) des enseignants du second cycle estiment même que l’IA sera une compétence clé pour se forger une carrière dans le monde de demain.

Des enseignants conscients des enjeux de demain…

Réalisée auprès de 1800 enseignants ainsi que 4500 parents et 900 élèves d’établissements secondaires (11- 18 ans), l’étude a été menée entre mars et avril 2023 et couvre tous les continents.

D’un pays à l’autre, les points de vue divergent toutefois, avec notamment une France qui se situe plutôt dans la moyenne basse, autrement dit celle qui semble craindre davantage l’impact de l’IA générative sur l’éducation : si 74% des enseignants nord-américains estiment que savoir interagir avec une IA – ou sous-traiter un travail à l’IA – constitue un avantage, ils ne sont que 49% en France à partager cette perception.

…mais inquiets sur les apprentissages d’aujourd’hui…

Reste que si 61% des enseignants avouent avoir utilisé ChatGPT pour des raisons professionnelles, seulement à peine un tiers se dit enthousiasmé par la technologie (37%).

De fait, 78% d’entre eux s’inquiètent de l’impact que l’IA générative pourrait avoir sur la formation : elle pourrait contribuer à réduire la créativité des élèves (66%) et/ou limiter l’acquisition de compétences en écriture (66%).

Résultat, ils ne sont plus que 50% au global à penser que le potentiel de ChatGPT en tant qu’outil éducatif l’emporte sur les risques. Là encore, la France se distingue dans la moyenne basse avec des enseignants très frileux : seulement 38% des enseignants français estiment que les avantages l’emportent sur les inconvénients.

… qui se préparent à de nouvelles approches éducatives

Pragmatiques, les enseignants savent toutefois qu’ils vont devoir s’adapter. Dans l’ensemble, plus de la moitié (52% au niveau monde) estiment que l’IA Générative va faire évoluer leur métier de façon positive (44% en France) et 56% considèrent que les programmes et les évaluations doivent être adaptés pour tenir compte de l’utilisation par les élèves des contenus générés par l’IA.

Interrogés sur les cas d’usages, les enseignants estiment que ChatGPT peut en tout premier lieu les aider à apprendre aux élèves à comprendre les modèles IA et à interagir avec.

L’IA générative pourrait aussi être utilisée comme un outil pour développer la pensée critique ou pour produire du contenu utile en classe. Seulement 34% en revanche, estiment que l’IA pourrait se comporter comme un tuteur, autrement dit comme un enseignant virtuel susceptible de les remplacer…

Mais au final, le sentiment qui ressort de l’étude – surtout chez les enseignants – c’est bien la méfiance. C’est déjà mieux que le rejet pur et dur. Et c’est déjà pas si mal pour une technologie si nouvelle et si disruptive…

