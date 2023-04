ITOM et ITSM, deux concepts complémentaires devenus aujourd’hui inséparables dont EasyVista s’est fait une spécialité. Patrice Barbedette, PDG d’EasyVista est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

L’ITSM (IT Service Management) se focalise sur la façon dont les équipes fournissent les services et applications aux utilisateurs en leur proposant des solutions self-service et un support orchestré et suivi.

L’ITOM (IT Operation Management) se focalise sur la gestion des infrastructures informatiques, la supervision des performances et de la fiabilité, l’analyse des journaux d’évènements et les procédures de traitement des alertes IT.

Désormais, ces deux concepts sont de plus en plus intimement liés. En les unissant, les DSI gagnent en efficacité et peuvent générer une valeur plus visible par les utilisateurs et les métiers. Acteur français (et seul acteur ITSM non américain référence par Gartner) EasyVista est l’un des pionniers de ces domaines et à très tôt perçu la complémentarité de ces approches et l’importance de les unir au sein de ce que l’entreprise appelle l’Enterprise Service Management, une plateforme qui rapproche l’IT et les métiers.

Pour évoquer l’importance de telles plateformes, le rôle croissant de l’automatisation (et du Self-Healing qu’elle permet) mais aussi de l’AIOps (l’IA au service de l’IT), Patrice Barbedette, PDG d’EasyVista est notre invité de la semaine. Avec Guy Hervier, il revient sur le rôle de ces plateformes dans la transformation numérique des entreprises et la digitalisation des processus, mais aussi leur importance dans la gestion de l’expérience des collaborateurs et dans l’évolution de la perception d’une IT centre de coûts en une IT génératrice de valeur et accélératrice d’innovation.

À lire également :