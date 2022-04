Les éditeurs USERCUBE et EasyVista veulent combiner la gestion & gouvernance des identités IGA (Identity Governance & Administration) avec la gestion des services informatiques ITSM (IT Service Management). Ils annoncent une alliance stratégique dont ils espèrent tirer un avantage concurrentiel tout en apportant une solution cohérente aux besoins de leurs clients d’aujourd’hui et de demain.

La gouvernance des identités est devenu un besoin crucial des entreprises pour mieux contrôler et superviser l’accès aux données, aux appareils, aux services et aux workloads dans un monde où ces ressources informatiques sont de plus en plus réparties. C’est aussi une brique essentielle de toute approche Zero Trust.

Pour mieux répondre à la fois aux besoins de gouvernance des identités et des ressources informatiques, USERCUBE et EasyVista annoncent avoir noué un accord technologique et commercial qui leur permettra d’apporter une réponse unifiée aux attentes des ETI et grands comptes français et internationaux.

L’objectif principal de ce partenariat est d’arriver à simplifier les processus complémentaires de pilotage IGA et ITSM en s’appuyant sur les expertises et les solutions SaaS des deux acteurs. Grâce à un connecteur développé par Usercube, les deux plateformes peuvent désormais communiquer afin de simplifier la gestion des utilisateurs et sécuriser les accès à la plateforme EasyVista en s’appuyant sur Usercube.

Christophe Grangeon, Directeur Général de USERCUBE explique être fier « d’annoncer cette alliance stratégique souhaitée par nos clients. Notre rapprochement a d’ores et déjà permis à de premiers clients communs dans le secteur de l’assurance de pouvoir accéder à des bénéfices opérationnels concrets. La bonne gouvernance des accès associée à des outils de service Management et de Self-Help destinés à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs est donc désormais une réalité concrète. »

Cédric Cibot-Voisin, Country Manager chez EasyVista, voit de son côté USERCUBE comme « le leader français de la gestion et de la gouvernance des identités. De son côté, EasyVista est le leader français de l’ITSM. Le positionnement respectif de l’IGA et de l’ITSM est souvent problématique. Notre alliance permet à nos nombreux clients respectifs d’étendre simplement l’usage de chaque plateforme en se focalisant sur l’organisation la plus performante. »