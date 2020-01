Bienvenue sur le plateau d’InformatiqueNews. Cette semaine nous recevons Isabelle Roth, ITOM Presales et Jacques Conand, Senior Director of Product Management, Service Management, Cloud and Robotic Process Automation de Micro Focus

Pour découvrir l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo ci-dessous :

Vidéo publiée en partenariat avec Micro Focus.