Plus elles se développent, plus les PME sont dépendantes de leur service informatique. En effet, le bon fonctionnement du système d’information est nécessaire pour faire tourner la société : les incidents, pannes ou défaillances techniques peuvent entraver la productivité des équipes et le bon déroulement de l’activité. Et lorsque les précautions à prendre se multiplient, le besoin d’une solution ITSM se fait ressentir pour structurer la gestion et la production IT. Seulement voilà, implémenter une telle solution soulève d’importants défis pour les PME : investissement, temps de déploiement, disponibilité des équipes, conduite du changement… Des défis qui pourraient bien être relevés haut la main par le SaaS (Software as a Service).

Déployer un outil ITSM : de l’appréhension…

Lorsque la décision d’adopter une nouvelle solution ITSM est prise, des appréhensions peuvent apparaître du côté de la direction et du service informatique. Qu’il s’agisse d’un changement de logiciel ou de l’implémentation from scratch d’un outil. Ces craintes sont légitimes dans la mesure où les projets informatiques — comme n’importe quel projet d’entreprise d’ailleurs — comportent leurs lots d’incertitudes et d’imprévus.

Les pré-requis peuvent alors être source d’inquiétude :

+ Disposer des ressources nécessaires pour assurer le déploiement,

+ Définir des objectifs et indicateurs clairs pour mesurer le ROI et les facteurs clés de réussite du projet,

+ Vérifier la qualité des données et assurer leur import sans encombre dans l’outil,

+ Anticiper ou du moins se montrer réactif face aux éventuelles difficultés techniques,

+ Surmonter les problèmes culturels et de gestion du changement,

+ Garantir l’intégration de la solution dans le SI et son interconnexion avec les outils existants,

+ Réussir à impliquer suffisamment les collaborateurs pour favoriser l’adoption du nouvel outil,

+ Assurer la formation des équipes,

+ Remettre à plat les processus,

+ S’assurer que le prestataire respecte le budget et les délais définis…

Mais avant même les interrogations liées aux enjeux d’implémentation et de conduite du changement, le défi numéro un reste de choisir la bonne solution, en fonction des besoins et de l’activité de l’entreprise. Celle-ci conditionnera en grande partie la fluidité et la rapidité de mise en production.

… au confort d’une solution ITSM en mode SaaS

Les PME qui se lancent dans un projet de déploiement d’une solution ITSM ne bouderont pas leur plaisir en choisissant un outil hébergé dans le Cloud en mode SaaS. En effet, ce type d’outil coche toutes les cases pour une mise en place et une appropriation véloces et efficaces.

Le SaaS pour accélérer l’implémentation

Les directions de PME qui cherchent à garantir le ROI et l’efficience de leur projet de logiciel ITSM seront ravies de la rapidité de mise en place d’une solution SaaS. En effet, celle-ci ne nécessite aucune installation ni stockage local ; elle est tout simplement prête à l’emploi.

Le cycle de décision pour implémenter ce type de solution est également raccourci grâce à un coût d’investissement réduit permis par un modèle par abonnement, plutôt que de possession d’une licence. Vous restez libre de revenir en arrière à tout moment !

Le SaaS pour simplifier l’accès et la prise en main

L’accessibilité des logiciels en SaaS n’est plus à démontrer : ce modèle de distribution est à privilégier pour un accès rapide à la solution à partir de n’importe quel poste de travail, via un simple navigateur web. Non seulement vous vous épargnez le temps d’installation d’un logiciel sur les postes des collaborateurs, mais en plus, la conduite du changement est largement réduite.

La prise en main des équipes et utilisateurs finaux est facilitée, ils seront donc opérationnels plus rapidement. L’ITSM en SaaS révèle de vraies qualités en termes d’intuitivité, de légèreté et de flexibilité d’utilisation.

Le SaaS pour décharger les services informatiques

La maintenance du logiciel ITSM est comprise dans le service SaaS. À cet égard, les équipes informatiques peuvent se recentrer sur leur cœur de métier, elles n’ont plus à se préoccuper de la gestion des montées de versions, des mises à jour logicielles, de la maintenance des infrastructures, des machines physiques et virtuelles…

Ce service favorise une appropriation plus rapide de l’outil, car les moyens et ressources à prévoir pour le maintenir à jour sont réduits au minimum.

En bref, le SaaS dédramatise la mise en place d’un nouvel outil ITSM dans les petites et moyennes entreprises. Il permet en effet de déployer une solution en un temps record et d’accompagner le changement en douceur. Le tout est de choisir un logiciel qui inspire confiance aux équipes IT, par sa performance, sa simplicité, son évolutivité et sa facilité de prise en main notamment.

Par Benjamin Planque, Product Owner – Service Produit Qualité iTop

