Comme chaque année MicroFocus a menée entre juillet et septembre 2019 en France une grande étude auprès de décideurs Informatiques de grandes entreprises principalement. Elle repose sur 18 questions clés pour mesurer l’état d’adoption de l’Enterprise Service Management.

Plus de 3 000 professionnels ont participé au sondage, dont plus de 120 ont répondu à l’intégralité des questions. La diversité des répondants à cette enquête, que ce soit en termes de secteurs d’activités, de tailles d’entreprises, ou encore de fonctions montrent clairement que l’Entreprise Service Management est une préoccupation partagée par tous les collaborateurs.

Toute organisation souhaite améliorer la performance opérationnelle, satisfaire ses utilisateurs afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs objectifs prioritaires et ne soient pas pénalisés par des lourdeurs “administratives” ou des contraintes techniques.

Vous pouvez également découvrir les résultats de l’étude en intégralité Observatoire DSI 2019 : De l’ITSM à l’Enterprise Service Management et comparer vos pratiques avec celles de vos pairs.