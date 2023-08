L’IA générative phare d’OpenAI, ChatGPT, se dote d’un nouvel abonnement doté d’un fonctionnement dédié aux entreprises respectant la sécurité et la confidentialité des données échangées avec l’IA.

L’un des principaux freins à l’usage des IA génératives en entreprise comme Bing Chat, Bard ou ChatGPT est l’absence de garanties quant au respect de la confidentialité des données échangées avec l’IA et à l’éventuel usage de ces données pour améliorer et réentraîner les IA.

Microsoft a été le premier à réagir à cette difficulté en lançant cet été « Bing Chat Entreprise », une version de son IA conversationnelle qui s’active automatiquement dès que l’utilisateur se connecte avec un compte Microsoft 365. Cette version de Bing Chat apporte des garanties sur la sécurité des données confiées à l’IA et garantit que les conversations ne sont pas mémorisées pour réentraîner l’IA.

Une idée qui a finalement inspiré OpenAI. L’éditeur garantissait déjà que les données échangées avec l’IA n’étaient pas utilisées pour son amélioration ou son réentraînement tant que la fonction d’historisation n’était pas activée. Sauf que cette fonction est très pratique, peut être plus encore dans le cadre professionnel que personnel.

OpenAI vient donc d’annoncer « ChatGPT Enterprise » une nouvelle version de son IA conversationnelle spécialement calibrée pour les besoins des entreprises. Cette version offre les mêmes fonctionnalités que « ChatGPT Plus » mais en y ajoutant des sécurités, des garanties et davantage de personnalisations.

« Aujourd’hui marque une nouvelle étape vers un assistant IA dédié au travail qui aide à accomplir n’importe quelle tâche, protège les données de votre entreprise et est personnalisé pour votre organisation », explique OpenAI dans un billet de blog.

OpenAI ne communique pas le tarif d’abonnement à cette offre qui doit s’effectuer après un échange avec ses équipes commerciales. En revanche, l’éditeur explique que cette version sécurisée de « ChatGPT Plus » (la version payante de ChatGPT) s’accompagne de fonctionnalités supplémentaires et exclusives :

– ChatGPT Entreprise est deux fois plus rapide et réactive et les demandes sont prioritaires

– La fenêtre de saisie contextuelle est étendue à 32 000 tokens

– Les fonctionnalités avancées d’analyse de données sont illimitées

– Il est possible de créer des modèles d’invites et de les partager entre collaborateurs

– Une console d’administration centralisée est disponible pour contrôler les accès et analyser l’usage fait de l’IA générative

– Des fonctionnalités SSO et de contrôle des domaines sont intégrées

– Les données échangées sont chiffrées, protégées et ne sont pas utilisées par OpenAI pour entraîner les IA actuelles et futures.

Des fonctionnalités qui bien évidemment changent la donne pour les entreprises et permettent de lutter en partie contre la Shadow IA et l’usage incontrôlé des IA conversationnelles. C’est d’autant plus important que les améliorations récemment apportées à ChatGPT en matière d’analyse de documents, d’analyse de données et de génération de code en font des outils de plus en plus précieux au quotidien.

