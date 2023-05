Jusqu’ici le partenariat entre OpenAI et Microsoft s’est surtout appliqué dans un sens : OpenAI fournit les modèles IA utilisés par Microsoft. Mais ce partenariat est bien à double sens : OpenAI va s’appuyer sur Bing Search pour s’assurer que ChatGPT ait accès aux infos les plus récentes.

Depuis quelques jours ChatGPT dispose d’un accès Internet simplifié. À l’occasion de la Build, Microsoft et OpenAI ont annoncé que Bing Search deviendrait prochainement l’expérience d’accès Web par défaut de ChatGPT.

Dans un premier temps, la fonctionnalité ne devrait apparaître que sur la version payante ChatGPT Plus, la seule à supporter GPT-4. Mais elle devrait à terme s’ouvrir à la version gratuite de ChatGPT.

Contrairement à l’actuel accès Web de ChatGPT Plus, la nouvelle extension Bing Search (qui sera utilisée par défaut pour permettre à ChatGPT d’explorer le Web) permettra de connaître la source des informations utilisées par l’IA pour formuler ses réponses (à l’instar de ce que fait déjà Bing Chat).

Pour autant, Bing Chat et ChatGPT Plus devraient conserver des personnalités relativement différentes. Bing Chat oriente fondamentalement ses réponses en explorant le Web. ChatGPT en revanche enrichit ses réponses en actualisant ses informations grâce au Web. Dit autrement, l’un est plus orienté recherche alors que l’autre est plus orienté discussion.

En outre, Bing Chat et ChatGPT Plus n’utilisent probablement pas exactement les mêmes garde-fous.

On rappellera également qu’à l’occasion de la Build 2023, Microsoft a annoncé vouloir utilisé le même format de plugins qu’OpenAI pour ses IA Bing Chat, Microsoft 365 Copilot, Dynamics 365 Copilot, Windows Copilot, Security Copilot, et GitHub Copilot. Les plugins sont des passerelles entre l’IA et les services Internet. Ils permettent d’enrichir le savoir des IA et leur procurent de nouvelles aptitudes.

À lire également :