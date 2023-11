Beaucoup de bruit et d’agitation pour… rien ! Finalement, OpenAI conserve tous ses employés y compris son CEO historique et cofondateur, Sam Altman.

Après 5 jours d’un imbroglio inimaginable et de tractations dans tous les sens, Sam Altman redevient CEO d’OpenAI avec la bénédiction de Microsoft. Dans la foulée, Greg Brockman devrait reprendre son poste de président et les démissionnaires retrouver leur poste.

Le Board, le conseil d’administration, lui, saute bien évidemment. Seul Adam d’Angelo, le cofondateur de Quora conserve son poste. Bret Taylor, ex-CEO de Salesforce devient Chairman of the Board, et Larry Summers, ancien Secrétaire du Trésor américain, rejoint le Board. D’autres personnes devraient être nommées dans les prochains jours pour mieux représenter les investisseurs, à commencer par Microsoft qui détient aujourd’hui 49% des parts d’OpenAI.

OpenAI et Sam Altman ont confirmé tôt ce matin l’information. Sam Altman écrit sur X, « J’aime OpenAI, et tout ce que j’ai fait ces derniers jours était au service de cette équipe et de sa mission. Lorsque j’ai décidé de rejoindre Microsoft dimanche soir, il était clair que c’était la meilleure voie pour moi et pour l’équipe. Avec le nouveau conseil d’administration et le soutien de Satya Nadella, j’ai hâte de retourner chez OpenAI et de construire l’avenir sur notre solide partenariat avec Microsoft. »

Voilà qui ressemble à la fin d’un étrange feuilleton qui aura secoué toute la planète IT pendant 5 jours. Tout est donc bien qui finit bien ? À voir, la Saga n’est peut-être pas totalement terminée…

À lire également :