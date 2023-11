C’est l’actualité IT qui a agité tout l’écosystème ce Week-End. OpenAI vit une révolution interne après le limogeage de son CEO en conflit avec le board, le départ de son président et la démission de plusieurs collaborateurs en réaction. Un vrai feuilleton aux nombreuses répercussions que nous vous décryptons…

Dans la nuit de Vendredi à Samedi, OpenAI annonçait que suite à un conflit interne et une divergence d’opinions, le conseil d’administration, le Board, de la startup avait pris la décision de virer Sam Altman, CEO et cofondateur de l’entreprise qui a révolutionné le monde avec l’IA générative pour tous et son ChatGPT.

Suite à l’annonce, les théories les plus variées ont fleuri sur Twitter. Certains y ont vu la conséquence de la fermeture des nouveaux abonnements par manque de ressources, d’autres la main d’Elon Musk, d’autres une volonté de Microsoft, d’autres un conflit interne sur des packages monstrueux proposés pour débaucher des têtes de Google AI et DeepMind, d’autres l’influence d’extraterrestres, d’autres des divergences de point de vue sur l’avenir « commercial et boursier » d’une entreprise née avec l’idée de sauver l’humanité et d’œuvrer en open source et il y a enfin ceux qui pensent qu’en quête de vérité les membres du conseil auraient interrogé ChatGPT qui dans un grand moment d’hallucination dont il a seul le secret aurait conseillé l’éviction du CEO.

Ce qui est sûr, c’est que cette réaction brutale semble bien liée à une communication qui ne passe plus entre le Board et Sam Altman (à cause des divergences sur la vision avec ou sans profit d’OpenAI ou d’une inquiétude du Board sur la vitesse trop rapide de développement des IA, qui sait ?), mais plus particulièrement entre Sam Altman et Ilya Sutskerver (membre du board et chef scientifique d’Open AI).

Le déroulé d’une étrange saga…

Loin de toutes ces théories plus ou moins farfelues, les évènements se sont surtout enchaînés à folle vitesse. Récapitulons (en heures américaines) :

Vendredi 17, au soir : Sam Altman est officiellement viré.

Quelques minutes plus tard : Mira Murati, CTO d’OpenAI est officiellement nommée CEO par intérim.

Quelques minutes plus tard : Mira appelle le CEO de Microsoft, Satya Nadella, pour lui annoncer la nouvelle. Microsoft réagit avec un communiqué très laconique actant les changements mais réitérant sa confiance dans l’entreprise. Mais selon Bloomberg, Satya Nadella serait rentré dans une colère noire, furieux non seulement de ne pas avoir été mis au courant mais aussi de ne pas avoir droit au chapitre.

Samedi 18, au petit matin : Greg Brockman, président et cofondateur d’OpenAI, annonce démissionner de son poste et quitter OpenAI.

Peu de temps après : alors que les employés d’OpenAI découvrent la nouvelle, les démissions et autres pressions contre le Board se multiplient. Trois figures de proue d’OpenAI annoncent également avoir remis leur démission, dont le directeur de la recherche Jakub Pachocki et le responsable de la préparation Aleksander Madry.

Peu de temps après : on apprend par les agences de presse américaines que Satya Nadella œuvre pour une rébellion de tous les investisseurs dans OpenAI et que ces derniers réclament un retour de Sam Altman.

Dimanche 19 : sous la pression des fonds, le Board accepte l’idée d’un retour de Sam Altman et organise une rencontre avec ce dernier.

Dimanche 19, dans l’après-midi : Sam Altman se présente dans les locaux d’OpenAI et se prend en Selfie avec un badge « Visiteurs » : « première et dernière fois que je porte ce badge », tweete-t-il.

Dimanche 19, dans la soirée : Malgré le soutien de Satya Nadella et de Mira Murati, le Board ne parvient pas à un accord avec Sam Altman. Celui-ci ne redeviendra pas CEO. Quelques heures plus tard, on apprend que le Board a décidé de nommer déjà un nouveau CEO par intérim en remplacement du Mira Murati : Emmett Shear, ex-CEO de Twitch !

Lundi 20 au petit matin (en France) : Microsoft publie un communiqué de presse qui fait l’effet d’une bombe : « Nous restons attachés à notre partenariat avec OpenAI et avons confiance dans la feuille de route définie ensemble, dans notre capacité à continuer d’innover avec tout ce que nous avons annoncé à Microsoft Ignite, et à continuer de soutenir nos clients et nos partenaires. Nous sommes impatients de faire la connaissance d’Emmett Shear et de la nouvelle équipe dirigeante d’OpenAI et de travailler avec eux. Nous sommes également très heureux d’annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que plusieurs de leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l’IA avancée. Nous sommes impatients d’agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite. »

Perspectives et conséquences

Par les bouleversements engendrés en interne par sa décision mais aussi par l’impact sur l’image même de l’entreprise, le Board d’OpenAI semble avoir mis en péril l’avenir de la startup. Satya Nadella paraît en être suffisamment persuadé pour avoir réagi vite et fort. Car toute la stratégie du groupe repose aujourd’hui sur l’IA et sur le partenariat avec OpenAI.

À court terme rien ne change pour les utilisateurs et les entreprises clientes. ChatGPT est toujours là comme tous les modèles d’OpenAI accessibles par API.

Toutefois, les relations entre Microsoft et OpenAI risquent de se tendre à l’avenir d’autant que nombre d’éminences grises d’OpenAI vont finalement rejoindre l’éditeur de Redmond. Pour Satya Nadella, il ne s’agit pas que de saisir l’aubaine. Il s’agit aussi de préserver ses investissements et sauver la face en transformant une très mauvaise nouvelle médiatique en une autre bombe médiatique aux effets plus positifs en termes d’image.

À moyen terme, tous ces mouvements devraient toutefois se traduire par un ralentissement de l’innovation, le temps d’un côté de remettre en œuvre des équipes techniques décapitées, de l’autre de remonter « from scratch » des équipes.

En tout cas, du côté de Google, AWS, Anthropic, Cohere et du côté de l’Europe, certains se réjouissent déjà de cette tournure inattendue des évènements…

À lire également :