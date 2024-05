Apple a lancé hier un nouveau processeur M4 pour son nouvel iPad Pro, mais pas pour son nouvel iPad Air… Tout en parlant d’IA sans vraiment en parler non plus.

Le marketing Apple est encore entré en action cette semaine à l’occasion d’un événement un peu étrange dédié à l’iPad. Un événement important parce qu’Apple n’avait plus sorti de nouveaux modèles iPad depuis Octobre 2022.

Évidemment, on a eu droit aux classiques emphases marketing du style « le plus grand jour pour iPad depuis son introduction ».

Une façon de masquer une réalité moins glorieuse. Au premier trimestre 2024, les ventes d’Apple sont en baisse sur presque tous les marchés dans presque tous les segments. Son CA trimestriel est en baisse de 4% (mais est quand même de 90,8 milliards de dollars). Les ventes des produits ‘wearables’ ont décliné de 11%, les ventes d’iPhones en Chine ont chuté de 13% et surtout, les ventes d’iPad se sont effondrée de 25%.

Il y avait urgence à relancer la machine « iPad ».

Un processeur M4 pour l’IA

Un peu par surprise, Apple a donc dévoilé cette semaine un nouveau processeur M4 à peine 8 mois après avoir introduit ses processeurs M3. Un moyen de reprendre les devants juste avant les annonces de Qualcomm et Microsoft le 20 mai prochain alors que le Snapdragon Elite X attire tous les regards ? Peut-être.

Pour autant, il règne un étrange flou autour de ce M4. Apple ne le compare qu’au M2, et pas au M3. Surprenant. Et focalise son discours sur la présence d’un « neural engine » plus puissant. Okay. Reste qu’Apple s’est aussi bien gardé de réellement parler de ses propres IA et des modèles IA qu’il compte insuffler au cœur de ses OS. Il fallait bien garder la surprise pour la WWDC 2024 (du 10 au 14 juin).

Finalement on sait très peu de chose sur ce processeur M4 si ce n’est qu’il intègre un processeur 10 cœurs, un GPU 10 cœurs, et un NPU annoncé à 38 TOPS (soit le plus puissant NPU produit par Apple). Pour Apple, ce M4 est « une puce outrageusement puissante pour l’IA ». Sauf que… Si elle explose les performances des NPU des Intel Core Ultra, elle reste néanmoins inférieure aux 45 TOPS annoncés par Qualcomm pour ses Snapdragon X.

Côté performance CPU/GPU, là encore, Apple se fait discret. Le chip serait 1,5 fois plus rapide que le M2 en calcul et 4 fois plus rapide que le M2 en rendus graphiques.

Un iPad Pro en M4

Ce processeur M4 fait sa première apparition sur le tout nouvel iPad Pro. Il sera décliné en deux tailles (11 pouces et 13 pouces) et se démarque à la fois par la performance de son processeur M4 et par sa grande finesse (5,1 millimètres). Autre nouveauté, l’arrivée d’écran OLED !

L’iPad Pro 11 pouces démarre à 1.219 euros (256 Go de stockage) et le modèle 13 pouces à 1.569 euros (avec 256 Go). Les modèles se déclinent avec ou sans modem 5G, avec ou sans verre texturé et jusqu’à 2 To de stockage.

<

Un iPad Air en M2

En revanche, le nouvel iPad Air devra lui se contenter d’un processeur M2. Apparemment le « M3 » n’a pas été pensé pour l’ultra mobilité. Et effets de gamme obligent, l’iPad Air ne méritait pas de bénéficier des toutes dernières technologies Apple et des promesses IA.

Là encore, le nouvel iPad Air affiche un design affiné et sera décliné en deux versions : une version 11 pouces classique (qui démarre à 719 euros avec 128 Go de stockage) et une nouvelle version 13 pouces (qui démarre à 969 euros avec 128 Go de stockage).

