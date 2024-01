Meta, Google, Samsung… Grâce à Qualcomm, l’Apple Vision Pro va avoir de la concurrence et même bien plus de concurrents que prévu ! L’arrivée du nouveau processeur Snapdragon XR2+ Gen 2 relance la compétition sur un marché donné comme mourant avant l’arrivée du casque VR d’Apple.

Et si cette « réalité mixte », prônée par Microsoft en 2017 avec ses casques WMR, et relancée par Apple sous le nom de « spatial computing » avec son Vision Pro (dont la sortie semble imminente), avait finalement un avenir ? Voilà qui serait fort ironique alors même que Microsoft annonçait officiellement l’abandon de sa technologie « Windows Mixed Reality » juste avant Noël.

Mais force est de reconnaître qu’à quelques heures de l’ouverture du CES 2024 à Las Vegas, le monde de la Tech semble de nouveau s’intéresser aux technologies mêlant « réalité virtuelle » et monde physique augmenté.

Apple pensait probablement pouvoir réinventer seul ce marché avec son Vision Pro à 4.999 dollars alors que Microsoft semble avoir abandonné plus ou moins ses Hololens. Mais ça ne sera pas le cas.

En fin d’année, Meta a déjà ouvert de nouvelles pistes avec son Meta Quest 3 à 550 euros illustrant au passage le changement de stratégie de Microsoft qui y a glissé à la fois son Xbox Game Pass et son app Microsoft Office 365.

Mais Meta ne sera pas le seul concurrent d’Apple. Outre des acteurs déjà très présents dans l’univers professionnel comme HTC (avec son Vive Pro), XReal (avec ses lunettes AR Air) ou encore les frenchies de Lynx (avec le Lynx-R1), l’arrivée d’un nouveau processeur Qualcomm dédié à VR donne des idées à la concurrence. Ainsi, Samsung et Google seraient sur les rangs pour donner du fil à retordre à Apple.

Le Qualcomm XR2+ Gen 2

Qualcomm déjà très en vue avec ses nouveaux Snapdragon X Elite vient en effet d’annoncer son Snapdragon XR2+ Gen 2, un APU dédié aux casques VR autonomes. Il embarque un CPU 20% plus rapide que le « XR2 », un GPU 2,5 fois plus rapide capable d’animer des images 4,3K sur chaque œil en 90 fps (images par seconde), et un chip capable de combiner et analyser les flux de 12 caméras embarquées dans un casque pour capturer le monde physique et le fusionner aux mondes virtuels. Le Chip gère même le Wi-Fi 7 pour une connectivité optimale.

De quoi offrir des rendus graphiques et une captation du monde physique pour concrétiser une réalité mixte (que Qualcomm nomme « réalité étendue ») plus spectaculaires encore que sur le Meta Quest 3 et probablement très proches de l’Apple Vision Pro pour une fraction du prix annoncé.

Du Spatial Computing chez Google et Samsung ?

Samsung s’est déjà déclaré client de ce nouveau processeur. La rumeur veut que le constructeur présente au CES de Las Vegas la semaine prochaine son propre casque « next gen » pour concurrencer Apple et Meta. Reste à voir sur quel système celui-ci fonctionnera. Rappelons que Meta utilise son propre OS dérivé de la version open source d’Android.

D’autant que bien des rumeurs circulent également du côté de Google qui travaillerait d’un côté avec Samsung sur un projet Moohan destiné à directement concurrencé Apple mais aussi sur un autre projet de spatial computing dénommé « Betty ». Ce qui est certain, c’est que le hardware ne fait pas tout. Le logiciel prime et en la matière Apple semble avoir beaucoup d’avance. Surtout maintenant que Microsoft a mis au rebut ses initiatives VR autour de Windows. Google semble vouloir en profiter mais avec la priorité donnée à l’IA, les ressources manquent peut-être pour accélérer suffisamment afin de transformer Android en OS fondation pour l’univers du spatial computing.

Reste à voir si tous ces efforts pour relancer la VR en version « mixte/étendue/spatiale » trouveront leur public. Porter un casque VR plus de quelques minutes est rarement un plaisir pour une majorité de personnes. Ce n’est pas agréable et ce n’est pas naturel. Fût un temps, la TV 3D, elle aussi, était promise à un grand avenir. Elle n’existe plus.

