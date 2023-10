Qualcomm « tease » sa nouvelle série de processeurs « Snapdragon X » avec clairement en ligne de mire le marché des PC et la performance affichée par les processeurs maison d’Apple.

Un nouveau nom pour mieux marquer le saut technologique. Fruit du rachat de Nuvia en 2021, la série « Snapdragon X » s’appuie sur la technologie Oryon CPU de Nuvia et promet des gains de performance significatifs.Et Qualcomm compte sur elle pour redorer son image et ne plus être ridiculisée par les rapports performance/consommation affichés par les processeurs Apple M1, M2 et bientôt M3.

Une nouvelle génération de processeurs destinés à animer des PC… Et plus particulièrement des PC sous Windows. Qualcomm compte sur les « Snapdragon X » (qui viendront remplacer l’actuelle famille « 8cx ») pour enfin faire décoller l’écosystème « Windows on ARM ». Microsoft a d’ailleurs annoncé parallèlement de nouvelles initiatives destinées aux développeurs pour les encourager à adopter plus largement la plateforme ARM sous Windows.

On ne sait pas encore grand-chose de cette génération « X » si ce n’est qu’elle incorporera également un NPU pour accélérer les traitements IA. C’est important alors que Microsoft a commencé à intégrer dans Windows des fonctionnalités qui ne marchent que si un NPU est présent. Il semble même que Microsoft aimerait faire des NPU une obligation pour recevoir la certification « Windows 12 » dans un futur proche.

Qualcomm devrait dévoiler plus en détail sa nouvelle gamme « Snapdragon X » à l’occasion de sa conférence annuelle du 24 au 26 octobre. En attendant, le concepteur de processeurs se contente de préciser que « les plateformes de la série Snapdragon X s’appuient sur nos années d’expérience dans la conception d’architectures de calcul hétérogènes au niveau de l’unité centrale de traitement (CPU), de l’unité de traitement graphique (GPU) et du NPU. Aujourd’hui, grâce à notre processeur Qualcomm Oryon personnalisé de nouvelle génération, un bond en avant en termes de performances et d’efficacité énergétique sera réalisé sur Snapdragon X. Associé à notre NPU, il permettra aux utilisateurs de bénéficier d’expériences accélérées dans le cadre de la nouvelle ère de l’intelligence artificielle générative ».

Microsoft croise les doigts, espérant le chip sauveur à même de lui permettre d’offrir des Surface ARM concurrentielles face à l’offre M2 d’Apple…

