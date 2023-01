Avec son nouveau processeur Snapdragon Ride Flex, Qualcomm ne souhaite pas seulement piloter les équipements multimédias embarqués dans le cockpit mais également les systèmes d’aide à la conduite.

Nos lecteurs se souviennent probablement qu’en Novembre dernier, Renault et Google annonçaient un partenariat pour développer un nouveau système d’exploitation dérivant d’Android unifiant tous les calculateurs embarqués dans une approche Software Defined Vehicle. « Nous allons regrouper toutes les fonctions autour de deux plateformes HPC embarquées, une gérant la partie cockpit (déjà amorcée avec la Megane E-Tech), l’autre tout le reste : confort de conduite, assistance à la conduite ADAS, gestion du châssis, cybersécurité, etc » expliquait Thierry Cammal, directeur général de Renault Software en charge de la Renault Factory.

Renault et Google expliquaient à l’époque que cette nouvelle plateforme SDV s’appuierait sur un HPC embarqué élaboré avec Qualcomm.

Le créateur de CPU vient d’avancer dans cette direction en annonçant à l’occasion du CES 2023 un nouveau CPU Snapdragon Ride Flex. Le dernier né de la gamme de produits Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm se veut le premier SoC capable de prendre en charge simultanément le cockpit numérique des véhicules modernes et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).

« Alors que nous entrons dans l’ère des véhicules définis par logiciel, la famille de SoC Snapdragon Ride Flex définit un nouveau point de référence pour les architectures à criticité mixte optimisées en termes de puissance et de performances « , explique Nakul Duggal, vice-président senior et directeur général de la division automobile de Qualcomm Technologies, Inc. « Nous facilitons et rentabilisons la transition des constructeurs automobiles et des équipementiers vers une architecture intégrée, ouverte et évolutive à tous les niveaux du véhicule grâce à notre suite pré-intégrée de solutions matérielles, logicielles et de piles ADAS/AD, tout en permettant à l’écosystème de se différencier sur nos plates-formes en accélérant le délai de mise sur le marché. »

L’objectif du Flex est donc bien de permettre de faire co-exister les tâches du cockpit numérique, les fonctions ADAS (aide à la conduite) et les fonctions AD (Automated Driving).

Le Flex intègre la technologie logicielle et matérielle Snapdragon Ride Vision de reconnaissance d’image et d’IA qui sert de pilier aux fonctions ADAS ainsi qu’un îlot de sécurité ASIL-D (Automotive Safety Integrity Level D) dédié.

