Jusqu’ici l’ère des « Copilot+ PC » se limitait aux machines à architecture ARM et processeurs Qualcomm Snapdragon X. Dès novembre, la famille « Copilot+ PC » s’enrichira de PC à architectures x64 grâce aux nouveaux processeurs Intel Core Ultra 200V et AMD Ryzen AI 300.

L’IFA 2024 qui se tient cette semaine à Francfort est l’occasion pour Intel et AMD d’officialiser la sortie de leurs nouvelles générations de processeurs mobiles qui animeront les PC nomades de cette fin d’année : les Core Ultra 200V chez Intel et les Ryzen AI 300 chez AMD.

Et Microsoft a profité de ces annonces pour confirmer que, oui, ces nouvelles machines dotées d’accélérateurs NPU intégrés à ces processeurs, bénéficieront bien de l’étiquette « Copilot+ PC » et de la version de Windows enrichie d’IA et ceci dès novembre 2024. Windows supportera et activera bien ses fonctionnalités IA « Copilot+ » spécifiques (Live Captions avec traduction instantanée, Windows Studio Effects, Paint CoCreator, Restyle Image, Image Creator, Windows Recall) si ces nouveaux processeurs sont détectés.

« Grâce à nos intenses partenariats en co-ingénierie et aux mises à jour de Windows 11, les PC Copilot+ équipés de ces puces de nouvelle génération d’AMD et d’Intel tireront pleinement parti de ces améliorations matérielles, entraînant des progrès significatifs en termes de performances, d’autonomie de la batterie, de sécurité et de connectivité. Les PC éligibles équipés de ces puces commenceront à accueillir les nouvelles expériences IA à partir de novembre via des mises à jour Windows gratuites ».

L’arrivée des spécificités « Copilot+ PC » n’est pas une surprise. Microsoft avait toujours laissé entendre que ces dernières n’étaient pas liées à l’architecture des processeurs mais à la disponibilité d’un accélérateur NPU d’une puissance d’au moins 40 TOPS. Et c’est exactement ce que proposent les nouveaux Core Ultra 200V et Ryzen AI 300.

Le monopole de Qualcomm sur les fonctionnalités IA de Windows 11 s’arrêtera donc en novembre. Le fabricant de puces, leader du monde smartphone, en est d’ailleurs bien conscient et tient cet après-midi une conférence de presse où il doit annoncer de nouveaux « Snapdragon X » plus abordables donc moins puissants (mais toujours dotés de NPU 40 TOPS) pour s’imposer sur les entrées de gamme. Dit autrement, la guerre des prix va pouvoir commencer dans l’univers des PC « Copilot+ ». Car pour s’imposer, Qualcomm va désormais devoir se montrer plus attractif en termes de prix que les machines Intel et AMD.

À lire également :