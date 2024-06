Qualcomm ne règnera pas longtemps en seul maître de la nouvelle « Copilot+ PC » lancée il y a 15 jours par Microsoft : Lors de Computex 2024, AMD a dévoilé l’arme de sa contre-attaque, la série Ryzen AI 300.

Depuis l’annonce des « Copilot+ PC » à base de processeurs « Snapdragon X » de Qualcomm et leur NPU de 45 TOPS, les deux acteurs traditionnels de l’univers PC se font entendre pour rappeler que l’ère des « Copilot+ PC » et de Windows dopé à l’IA n’est pas une exclusivité des processeurs à architecture ARM.

Intel n’a cessé de rappeler que sa prochaine génération « Lunar Lake » d’Intel Core Ultra arriverait d’ici la fin de l’année avec un NPU à 40 TOPS et que la génération suivante serait prête pour début 2025 avec des capacités IA encore plus sectaculaires.

Lors de Computex 2024, qui s’est tenu ce week-end, AMD a également mené sa contre-offensive : « L’IA est notre priorité numéro un et nous sommes au début d’une période incroyablement excitante pour l’industrie, alors que l’IA transforme pratiquement toutes les entreprises, améliore notre qualité de vie et refaçonne chaque partie du marché informatique », a déclaré Lisa Su, la CEO d’AMD.

Preuve en est la nouvelle série de processeurs mobiles « Ryzen AI 300 Series » construite sur la nouvelle architecture de cœurs Zen 5 et surtout dotée d’un NPU qu’AMD annonce à 50 TOPS. Tout en précisant que ce NPU peut opérer en FP16 évitant les approximations liées aux calculs FP8 jusqu’ici pratiqués pour les inférences des modèles IA. Les premières machines Ryzen AI 300 seront disponibles pour la rentrée scolaire 2024. Pour rappel, les NPU des actuels « Ryzen AI » plafonnent à 11 TOPS.

Apparemment, les « Ryzen AI 300 Series » constituent le nouveau nom des puces Ryzen 9, le haut du pannier. Deux processeurs ont été divulgués : le Ryzen AI 9-HX370 (12 cœurs, 24 threads, 5.1 GHz boost) et le Ryzen AI 9-365 (10 cœurs, 12 threads, 5 GHz boost). Tous deux bénéficient d’un iGPU « RDNA 3.5 » qui leur garantit d’excellentes performances ludiques.

Reste à voir si ces processeurs seront compétitifs en matière de performance par Watt et en terme de prix avec les Qualcomm Snapdragon X.

AMD n’a pas dévoilé ses plans notamment en termes de NPU pour de futurs Ryzen AI 5 et Ryzen AI 7.

De l’IA sur les serveurs

Par ailleurs, AMD a également dévoilé son prochain GPU accélérateur d’IA pour serveurs et HPC. La MI325X attendu pour la toute fin d’année embarque jusqu’à 288 Go de mémoire HBM3E (plus dense que la HBM3) avec une bande passante de 6 To.sec.

Le MI325X intègre 304 unités de calculs (comme l’actuel MI300X) et promet 2615 TOPS en INT8, 1307 TFlops en FP16, et 81 TFLops en FP64.

Cet accélérateur sera suivi par le MI350 series en 2025 puis par le MI400 en 2026 qui adoptera la prochaine génération d’architecture GPU.

Mais pas d’IA sur les Desktops ?

AMD a par ailleurs annoncé la nouvelle série de processeurs Desktop avec notamment les AMD Ryzen 9000 en cœurs Zen 5 promettant des gains de performance jusqu’à 56% par rapport à l’actuelle génération dont un Ryzen 9 9950X avec 16 cœurs et 32 threads qui a tout pour séduire les joueurs.

Tout sauf un NPU. Or la sortie des « Copilot+ PC » vient jeter un terrible flou sur l’avenir de machines haut de gamme sans processeurs IA ! Certes en théorie, sur Desktop, l’IA est censée être accélérée par les GPU. Mais tout l’intérêt de l’architecture « Copilot+ PC » et de l’IA Windows, c’est justement d’exécuter des modèles tout en libérant le CPU et le GPU. Avec une consommation de 4 Watts seulement! Les jeux aussi auront besoin d’IA dans un très proche avenir. Et rien ne permet de dire si les CPU sans NPU ont encore le moindre avenir… Car il y a fort à parier que quand les gens se seront habitués à l’IA de Windows sur leurs PC nomades, ils pourront difficilement s’en passer sur leurs machines de bureau.

À lire également :